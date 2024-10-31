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  4. 120 milyon TL gelir... İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'e satıyorlar! Bu yıl beklenti büyük

120 milyon TL gelir... İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'e satıyorlar! Bu yıl beklenti büyük

31.10.2024 16:21
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 16:21
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Muş Ovası’nda hasadına başlanan lahana ile bu yıl kent ekonomisine 120 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün "Bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 11 bin 888 ton rekolte beklemekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacak demektir" ifadelerini kullandı. Ürünlerin, başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılıyor.

Türkiye’nin 3’üncü en büyük ekilebilir tarım alanına sahip Muş Ovası’nda 3 bin 368 dekarda ekimi yapılan lahananın hasadı devam ediyor. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasada başlıyor. Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılıyor. Lahanadan yapılan Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret alan Muş corti aşı ve corti turşusu ise kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

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"11 BİN 888 TON REKOLTE BEKLİYORUZ! BU DA İLİMİZE 120 MİLYONLUK KATKI SAĞLAYACAK DEMEK"

Lahana yetiştiriciliğinin kentin tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, "Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında bölgeye has olan ürünler de yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir, ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizdeki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alanda ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklemekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir” dedi.

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Çiftçi Adnan Sönmez ise lahana hasadına başladıklarını ifade ederek, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10’uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Bu yıl verim oldukça iyidir. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 70 TL’den satışa sunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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lahana Muş gelir
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