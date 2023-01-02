'123 bin 700 TL üzerindekiler...' Ödemeler başladı: Tek tek sıraladı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre…

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV için ilk ödemeler başladı. Bilindiği üzere yılda 2 defa ödenmesi gereken MTV'de ilk ödemeler ocak ayında gerçekleşiyor. İkinci ödemeler de temmuz ayında yapılıyor. Şimdi araç sahipleri "Hangi araçlar ne kadar MTV ödeyecek?" sorusuna yanıt arıyor. Otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal, araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken MTV ödeme tutarlarını tek tek tablo üzerinde listeledi. İşte MTV ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

MTV NASIL HESAPLANIYOR?

ATV’de yer alan habere göre; otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal, “1.1.2018 tarihine kadar MTV hesaplanırken aracın model yılı, ilk tescil tarihi ve motor silindir hacmi ile hesaplanıyor. 1.1.2018 tarihinden sonra ise matrah da devreye giriyor.” dedi.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Özetle bir tablo hazırladık. Bu tabloya göre, 0-1300 motor arasındaki matrahı 70 bin 600 TL’ye kadar olan araçların, 1-3 yaşındaki araçlar 1 yıllık MTV tutarı olarak 2 bin 120 TL ödeyecekler. İlk taksidi de 1060 TL yapıyor. 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenmesi gereken rakam bu. Yine aynı tutarı da 1-31 Temmuz arasında ikinci taksit olarak ödeyecekler. 4-6 yaş aralığındaki araçların MTV’si 1479 TL oldu. 2 eşit taksitle ödendiği durumda ilk taksit tutarı 740 TL oluyor” şeklinde konuştu.

Anaçal devamında “Matrahı 70 bin 600 ile 123 bin 700 TL aralığında olan araçların 1-3 yaşında olan araçlarda 1 yıllık MTV tutarı 2 bin 330 TL. Ocak ayında ödenmesi gereken tutar ise 1165 TL. 4-6 yaş aralığındaki araçların 1626 TL, ocak ayında ödenmesi gereken tutar 503 TL.” dedi.

Anaçal, “Matrahı 123 bin 700 TL’nin üzerinde olan araçlarda, 1-3 yaş aralığında olan araçlarda 2 bin 525 TL, ocak ayında ödenmesi gereken tutar 1272 TL. 4-6 yaş aralığında olan araçlarda 1773 TL, ocak ayında ödenmesi gereken tutar 886 TL. Aslında tablo çok uzundu, biz kısa özetini yaptık.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Anaçal, “Bu yıl Cumhurbaşkanımız yetkisini kullanarak MTV tutarında yüzde 50 indirim yaptı. Aslında bu indirim olmamış olsaydı yüzde 122’lik bir artış olacaktı. İndirimden sonra yüzde 61,5’e düşmüş oldu.

MTV için ocak ayında ilk ödemeler başladı. Temmuz ayında da ikinci ödemeler gerçekleşecek.