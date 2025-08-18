FİNANS

125 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu! Aylık taksit... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat

Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik sürerken özellikle nakit ihtiyacı bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor. Buna göre; örneğin 125 bin TL ihtiyaç kredisi çekecek bir vatandaşın aylık taksit oranları da belli oluyor. Ödemeler 12 ay, 24 ay ve 36 aya göre değişkenlik gösterirken peki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Hande Dağ

Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber faizlerde düşüş trendi de gündemde. Şimdi en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada ve ne kadar sorusu merak ediliyor. Bankalar rakamları güncellemeye devam ederken 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadede güncel geri ödemesi ve aylık taksitleri de belli oldu. İşte detaylar...

Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman farklı vadelerde farklı oranlar görülebiliyor. 12 ay vadeli kredilerde en düşük oran olarak yüzde 3,39 dikkat çekerken 36 ay vadede ise oranın yüzde 2,99 seviyesine kadar düşebildiği görülüyor.

12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

125 bin TL'lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,39 oranı göze çarpıyor.

125 BİN TL'NİN 12 AY VADEDE GERİ ÖDEMESİ VE AYLIK TAKSİT TUTARI

Yüzde 3,39'luk oran dikkate alındığında 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi şu şekilde oluyor:

  • Kredi Tutarı: 125 bin TL
  • Kredi Vadesi: 12 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık Taksit: 13 bin 635 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL

24 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

125 bin TL'lik 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,24 oranı göze çarpıyor.

125 BİN TL'NİN 24 AY VADEDE GERİ ÖDEMESİ VE AYLIK TAKSİT TUTARI

  • Kredi Tutarı: 125 bin TL
  • Kredi Vadesi: 24 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 3,24
  • Aylık Taksit: 8 bin 377 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 201 bin 773 TL

36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

125 bin TL'lik 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 2,99 oranı göze çarpıyor.

125 BİN TL'NİN 36 AY VADEDE GERİ ÖDEMESİ VE AYLIK TAKSİT TUTARI

  • Kredi Tutarı: 125 bin TL
  • Kredi Vadesi: 36 ay
  • Kredi Oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık Taksit: 6 bin 508 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 234 bin 999 TL

(Bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösterebildiği için güncel oranlar, şube oranları ve kampanyalarla farklılaşabilir)

ihtiyaç kredisi banka kredi faiz oranları
