125 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu! Aylık taksit... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat

Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber faizlerde düşüş trendi de gündemde. Şimdi en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada ve ne kadar sorusu merak ediliyor. Bankalar rakamları güncellemeye devam ederken 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadede güncel geri ödemesi ve aylık taksitleri de belli oldu. İşte detaylar...
Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığı zaman farklı vadelerde farklı oranlar görülebiliyor. 12 ay vadeli kredilerde en düşük oran olarak yüzde 3,39 dikkat çekerken 36 ay vadede ise oranın yüzde 2,99 seviyesine kadar düşebildiği görülüyor.
125 bin TL'lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,39 oranı göze çarpıyor.
Yüzde 3,39'luk oran dikkate alındığında 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi şu şekilde oluyor:
125 bin TL'lik 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,24 oranı göze çarpıyor.
125 bin TL'lik 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinde bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranı olarak yüzde 2,99 oranı göze çarpıyor.
(Bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösterebildiği için güncel oranlar, şube oranları ve kampanyalarla farklılaşabilir)
Okuyucu Yorumları 0 yorum