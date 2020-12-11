13 farklı uzmandan altın yorumu... 2021'de altın ne kadar olacak? 13 uzman altın tahmini yaptı!

Altın fiyatları son dakika uzman tahminleri gelmeye devam ediyor. Yatırımcılar 2021 altın fiyatları ne olacak araştırması yaparken uzmanlar altındaki sert düşüşlerin sebeplerini açıklamaya başladı. ABD ve Çin arasında gerilimin azalmasıyla birlikte yatırımcılar gözlerini ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı mali teşvikleri gözlemlemeye başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni teşvik paketini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sunmasıyla birlikte ABD teşvik paketi çalışmaları için adımını atmış oldu. Bu süreçte yön arayışına giren altın fiyatlarının risk iştahının azalmasıyla fiyatları tekrar hareketlendi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönlenmesi ons altın fiyatını düşürdü. Altın fiyatları 2021 yılında ne olacak merak eden yatırımcılar uzmanların güncel altın tahminlerini araştırıyor. Peki altın fiyatlarının düşmesinin sebebi nedir, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Hangi uzman altın fiyat tahmini yaptı? Uzmanların altın fiyat tahminleri hakkında bu hafta neler söylediğini derledik.

CITIGROUP ANALİSTİ AAKASH DOSHI Yayınladığı altın tahmininde altın fiyatının 2000 dolar olabileceğini öngördü. Doshi açıklamasında, "Altın piyasasındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edecek. Altın fiyatları önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabilir." dedi. BİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCU ORTAĞI MURAT ÖZSOR Altın fiyatlarının aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceğini açıklayarak, aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceğini paylaştı. Özsoy altın fiyatları yorumunu şu açıklama ile değerlendirdi: "Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı. 1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.

Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir. Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak." dedi. IG ASIA PİYASA STRATEJİSTİ JINGYI PAN "Altın fiyatları, birçok ürün üzerindeki endişelerden dolayı haftanın başında destek buldu. Bunların arasında artan koronavirüs vakalarının küresel büyüme üzerinde yarattığı baskı da var." dedi.

INTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI SEDA YALÇINKAYA ÖZER Altın fiyatlarına dair açıklama yaptı. Koronavirüs aşısı ile geçtiğimiz iki haftada düşüşe geçen altın fiyatları aşı haberlerinden etkilenmeye devam etse de, yükseliş trendine geçmesi için üzerindeki baskı devam ediyor yorumunu yapan Özer şöyle devam etti; "Diğer yandan altının yukarı yönde gitmesini engelleyen güçlü dolar teması yerini zayıf dolar temasına bırakınca altın için yukarı yönde gitme isteği tekrar gündeme geldi. Dolar endeksi 2018 nisan ayından bu yana düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor." Gram altın ne zaman 500 TL'yi görecek şu sıralar yatırımcıların en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Özer açıklamasına 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde yapılacak toplantıda Türkiye için bir yaptırım olur mu bilinmediğine değinerek, AB Liderler Zirvesinden çıkacak sonuçların dolar/TL'yi etkileyeceğini belirtti. Özer açıklamasına şöyle devam etti; Gram altın yatırımcıları için 463 TL seviyesi teknik anlamda önemli bir yerdi. Ons altındaki yükselişle birlikte bu seviyenin üzerindeki seyirlere kapı açılmış oldu. Dolar/TL cephesinde şu sıralar 7.80 TL seviyesindeki dengelenme çabası sürüyor. Ancak, TL açısından kritik bir ortama doğru gidiyoruz. 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım olup olmayacağını, olursa ne şiddette bir yaptırımla karşılaşacağımıza yönelik gündem maddesini konuştuğumuz günlerdeyiz. Şimdilik Dolar/TL beklemede. Kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Ancak, AB Liderler Zirvesinden çıkacak gelişmeler TL tarafını ve dolayısıyla gram tarafını yakından ilgilendiriyor.

PHILIP FUTURES PTE KIDEMLİ EMTİA MÜDÜRÜ AVTAR SANDU "ABD'de seçimlerin tamamlanması ve aşı çalışmalarında kaydedilen aşama dikkate alındığında merkez bankaları kitlesel aşılama ve teşviklerin etkilerini acil bir perspektifle değerlendirmeyecektir. Düşük getiri ve negatif reel faizler bir süre daha devam edeceğinden bu durum altını uzun vadede destekleyecek" dedi. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER "İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz." açıklaması yapıldı. GEDİK FOREX "Teşvik paketi içinse ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sunulan, 908 milyar dolarlık tekliften daha büyük bir paket olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için açıklanacak ikincil düzey ABD verileri var. Ons altın için 1854 - 1848 – 1841 dolar destek noktaları, 1867 - 1872 - 1876 direnç noktaları. " denildi.

INVESTAZ YATIRIM "Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir." denildi. AA FİNANS ANALİSTİ PARA PİYASALAR UZMANI İSLAM MEMİŞ Yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının iyimser bir hava yaratmasına değinerek, ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti. Memiş açıklamasında yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen altından uzaklaşarak riskli yatırım kaynaklarına yöneldiklerini vurguladı. Altın fiyatlarında ani yaşanan sert düşüşlerin sabit olmayacağını belirten Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Peki altın fiyatları yükselecek mi? Başta Almanya, Rusya, Amerika ve Çin olmak üzere birçok ülkeden gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattığını belirten ve yatırımcıların bu coşkudan etkilenerek güvenli limandan uzaklaşarak kıymetli metallerini satarak borsaya yöneldiğini aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarını ne yükseltir sorusu son günlerde cevabı en çok aranan sorulardan birisi oldu. Memiş açıklamasında bu konuya da değinerek, altın fiyatlarının yükselmesinde neler etkili oluyor sorusunun cevabını verdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyecek etkenlerin; teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar ve düşük faiz politikalarının devam etmesi olarak sıraladı. INVESTAZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ YUSUF TOPÇU Altın fiyatları için yorumunu yaparak, tahminlerini paylaştı. Altının ons fiyatının dünkü sert düşüşüne değinen Topçu, bu düşüşün ardından altın fiyatlarının 1,830 dolara kadar gerileyerek burada bekleme modunda olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının dikey yönde rota çizmesi için ülkelerin koronavirüse karşı aldığı mali teşvik paketlerinin önemini vurgulayan Topçu, "Bu paketlerin finansmanı hem de mevcut sistemi desteklemek ve ayakta tutmak için yapılan büyük çaplı varlık alımları ve parasal genişlemeler... Tabii para birimi rezerv para olmayan ülkelerde parasal genişlemelerin boyutunu gelişmiş ülkelerdeki kadar yapamıyorsunuz, yoksa yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz." dedi.

Aşı haberlerinin ılımlı havasının tüm dünyada ekonomide büyüme beklentisi yarattığına değinen Topçu, bu beklentinin altın fiyatlarını aşağı yöne çektiğini belirtti. Topçu açıklamasında, " Aşı için ilk adımı atan İngiltere’den sonra bugün Kanada’da da regülatörler Pfizer-BionTech’in aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşılanmanın dünya çapında artacağı ve karantinaların biteceği beklentisiyle gelecekteki riskler azalıyor, risk iştahı artıyor, borsalar yükseliyor ve altın düşmeye başlıyor." dedi JPMorgan ve HSBC gibi dev yatırım bankalarının yaptığı 2021 yılı altın tahminine değinen Topçu, bu açıklamaların çok sert raporlar olduğunu belirterek, " JPM altının Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini yazarken, HSBC ise altın fiyatında önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini açıkladı. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilginin artması ve özellikle büyük kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yönlenmeye başlaması altının geleceğinin önündeki bir diğer engel." dedi. Altın fiyat tahminlerini paylaşırken Bitcoin ve kripto-dijital para kavramının 2009 yılından bu zamana kadar uzun zamandır güç kazandığını belirten Topçu, "Özellikle 2017’deki zirvesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yankı ve yatırımcı buldu. Bitcoin’in regülatörler ve devletlerle olan mücadelesi sürüyor olsa da bu hareket büyüdükçe bu mücadelelerin sertlik tonu da artacaktır. "Altın-Bitcoin ilişkisini düşünürken Bitcoin’in piyasa değeri toplamının son gelinen fiyat ile 350 milyar dolar, altının ise 10 trilyon dolar seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi.