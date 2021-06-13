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13 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatları |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

13.06.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu bugünde yatırım olarak altını tercih eden vatandaşlar tarafından 14 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarındaki değişimler merak ediliyor. Önceki gün 14 ayar bilezik, 288,98 - 289,24 arasında işlem gördü. Peki 13 Haziran Pazar günü 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? 13 Haziran'da 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış yaşandı mı? İşte bilezik ve gram altın fiyatları…

Yaz aylarının gelmesi ve yasaklarında esnetilmesi ile düğün sezonu açıldı. Yeni evlenecek çiftler için takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından 22 ayar bilezik ve altının gram fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. Gözler ise altın piyasalarındaki güncel fiyatlarda. Peki 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte Kapalıçarşı’da13 Haziran güncel altın fiyatları…

13 Haziran Pazar 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yatırım yapmak veya düğünlerde kullanmak isteyenler 13 Haziran bilezik fiyatlarını vatandaşlar sorguluyor.

22 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?

22 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?
22 Ayar bilezik alış fiyatı 459,61 satış fiyatı ise 463,37 oldu.

14 Ayar Altın bilezik fiyatı ne kadar?

14 Ayar Altın bilezik fiyatı ne kadar?
Alış fiyatı: 277,26 Satış fiyatı:332,62

Cumhuriyet Altın Fiyatı Ne kadar?

Cumhuriyet Altın Fiyatı Ne kadar?
Alış fiyatı: 3.367,00 Satış fiyatı: 3.419,00

Yarım Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Yarım Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Alış fiyatı: 1.638,00 Satış fiyatı: 1.672,00

Gram Altın Ne kadar?

Gram Altın Ne kadar?
Alış fiyatı: 506,68 Satış fiyatı: 506,76

Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?

Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?
Alış fiyatı: 819,00 Satış fiyatı: 836,00
Haftanın son gününde altın piyasasında yaşanan altın değişimleri bir yükseliş yaşandığı göze çarpıyor. Yeni bir haftada borsaların açılmasıyla fiyatlara yaşanacak artış ve düşüler şimdiden merak konusu oldu.
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