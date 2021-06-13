13 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatları |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Yaz aylarının gelmesi ve yasaklarında esnetilmesi ile düğün sezonu açıldı. Yeni evlenecek çiftler için takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından 22 ayar bilezik ve altının gram fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. Gözler ise altın piyasalarındaki güncel fiyatlarda. Peki 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte Kapalıçarşı’da13 Haziran güncel altın fiyatları…

13 Haziran Pazar 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yatırım yapmak veya düğünlerde kullanmak isteyenler 13 Haziran bilezik fiyatlarını vatandaşlar sorguluyor.

22 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar? 22 Ayar bilezik alış fiyatı 459,61 satış fiyatı ise 463,37 oldu.

14 Ayar Altın bilezik fiyatı ne kadar? Alış fiyatı: 277,26 Satış fiyatı:332,62

Cumhuriyet Altın Fiyatı Ne kadar? Alış fiyatı: 3.367,00 Satış fiyatı: 3.419,00

Yarım Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu? Alış fiyatı: 1.638,00 Satış fiyatı: 1.672,00

Gram Altın Ne kadar? Alış fiyatı: 506,68 Satış fiyatı: 506,76

Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar? Alış fiyatı: 819,00 Satış fiyatı: 836,00