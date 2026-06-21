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13 milyon dolarlık yaprak sarma satıldı

Türkiye, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi.

13 milyon dolarlık yaprak sarma satıldı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise yüzde 36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti.

"YAPRAK SARMA İHRACATINDAN ALDIĞIMIZ PAY YÜZDE 80'E ULAŞTI"

Ege Bölgesi'nin yaprak sarma ihracatındaki artışın, ocak-mayıs döneminde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktaran Öztürk, "Yaprak sarma ihracatından aldığımız pay yüzde 80'e ulaştı. Bu tablo Ege Bölgesi firmalarının yeni pazarlara erişimde, marka oluşturmada, katma değerli ürün geliştirmede daha başarılı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"50 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞABİLİR"

Öztürk, yaprak sarmanın uluslararası perakende ve hazır gıda segmentlerinde de talep gördüğünü kaydederek, orta vadede yaprak sarma ihracatında 50 milyon dolar seviyesine ulaşılabileceğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat
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