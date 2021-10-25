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136 girişimciye 200 bin TL destek!

25.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK, 136 girişimcinin sermaye desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 5 Kasım tarihine kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak. Programa kabul edilen girişimciler 200 bin TL’ye varan destekle şirketlerini kurabilecek.

136 girişimciye 200 bin TL destek!

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerini sağlıyor. Programa kabul edilenlere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği veriliyor. 2012 yılında başlatılan BİGG programı kapsamında desteklenen bin 663 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

2 BİN 569 GİRİŞİMCİ BAŞVURDU

Programın 2020 yılı 2. çağrısına 2 bin 569 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan 981 girişimci 1. aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 339 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 136 girişimci 200 bin TL’yi bulan 2. aşama desteği almaya hak kazandı.

KASIM AYINDA ŞİRKETLERİNİ KURACAKLAR

BİGG desteğinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci başladı. Desteği almaya hak kazanan 136 girişimcinin 5 Kasım tarihine kadar şirketlerini kurarak şirket kurulum evraklarını 8 Kasım tarihine kadar bağlı olduğu uygulayıcı kuruluşa teslim etmesinin ardından TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacağını belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Girişimciler, iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlayacak. Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu aşamada girişimcilerin yanında olacağız. Şirketleşme süreciyle ilgili tüm prosedürlerin zamanında, eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için süreci birlikte yöneteceğiz.” açıklamasında bulundu.

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