FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

14 milyon 500 bin TL ceza! İstanbul depremi sonrası ilanlardaki fiyatlar gündem olmuştu... Bakanlık duyurdu

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen ve vatandaşlar arasında büyük panik yaratan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapıldığı konusu gündem olmuştu. Söz konusu olayda Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık "Bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

14 milyon 500 bin TL ceza! İstanbul depremi sonrası ilanlardaki fiyatlar gündem olmuştu... Bakanlık duyurdu
Hande Dağ

İstanbul depremi başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedilerek vatandaşların tedirginlik yaşamasına yol açtı. Gözler uzmanların açıklamalarına çevrilmişken bir yandan da aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışları gündem yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul depremi sonrası emlak ilanlarındaki "fahiş fiyat" artışlarına ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz!

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir"

tticc

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'li Bakan'dan tarife görüşmelerine dair mesajABD'li Bakan'dan tarife görüşmelerine dair mesaj
Bakan duyurdu! Ödemeler bugün hesaplara yatacakBakan duyurdu! Ödemeler bugün hesaplara yatacak

Anahtar Kelimeler:
istanbul depremi Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

700 lirayı buldu 'Eve götürülemeyecek kadar pahalı'

700 lirayı buldu 'Eve götürülemeyecek kadar pahalı'

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Her biri 8 bin TL! Mesleğini bırakıp hobisini tesise dönüştürdü

Her biri 8 bin TL! Mesleğini bırakıp hobisini tesise dönüştürdü

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.