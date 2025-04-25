14 milyon 500 bin TL ceza! İstanbul depremi sonrası ilanlardaki fiyatlar gündem olmuştu... Bakanlık duyurdu

İstanbul depremi başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedilerek vatandaşların tedirginlik yaşamasına yol açtı. Gözler uzmanların açıklamalarına çevrilmişken bir yandan da aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışları gündem yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili hamle geldi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul depremi sonrası emlak ilanlarındaki "fahiş fiyat" artışlarına ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz!

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir"