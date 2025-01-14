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Fintables

14 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması, JPMorgan'dan Türk bankaları değerlendirmesi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 10:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ihtiyaç olması durumunda asgari ücrete ara zam yapılabileceğini söyledi. Bakan Işıkhan'ın bu açıklaması sonrası gözler temmuz ayına çevrildi. JPMorgan, Türk bankaları için değerlendirmelerde bulundu. İşte Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan tüm gelişmeleri Fintables aktarmaya devam ediyor...

14 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması, JPMorgan'dan Türk bankaları değerlendirmesi...

2025 aile yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda yeni sosyal destek projeleri açıklanmaya devam ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için açıklamada bulundu. İşte finans dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri Fintables aktarmaya devam ediyor...

ÖNE ÇIKAN EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından belirsizlik arttı ve borsa tarafında satışlar gördük.
☑ JPMorgan, Türkiye’de başlayan faiz indirim döngüsünün bankacılık sektöründe net faiz marjlarındaki baskının gevşemesi yolunda önemli bir döneme işaret ettiğini belirtti. Bankalarda fiyat revizyonları gördük.
☑ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulunarak aile ve gençlik odaklı yeni sosyal destek projelerini kamuoyuyla paylaştı.
☑ Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde. ABD’nin son Rusya yaptırımları 3. yılına yaklaşan savaşta ilk kez Rus petrolüne etki ediyor. Bu da fiyatları yukarı çekiyor.
AJANDA
1️ Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.
2 Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. 3 ABD’de üretici fiyat endeksi verileri var.

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk TV canlı yayınında asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruya, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak hükümet olarak bizim sorumluluğumuz" yanıtını verdi.
Enflasyonda ciddi bir iyileşme beklediklerini ifade eden Işıkhan, “Enflasyonda düşüş başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bu yönde ilerliyor. Ancak beklenmedik bir durum meydana gelirse, Temmuz ayında tekrar bir ara zam gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha önce de güncelleme yaptık, ihtiyaç olursa yine yapılabilir."

JP MORGAN TÜRK BANKALARINI DEĞERLENDİRDİ

JPMorgan, Türkiye’de başlayan faiz indirim döngüsünün bankacılık sektöründe net faiz marjlarındaki baskının gevşemesi yolunda önemli bir döneme işaret ettiğini belirtti. Analistler, bu sürecin bankalar için daha yüksek kârlılık ve değerleme fırsatları yaratabileceğini vurguladı. JPMorgan analistleri, sektör değerlemelerinin 0,9 çarpan seviyelerinde olmasının ucuz bir değerleme anlamına gelmediğini, ancak tarihi ortalamaların altında olduğunu ifade etti.

JPMorgan, Türk bankalarının ortalama maddi özkaynak kârlılığının 2024 yılında %20 seviyesinde gerçekleştiğini, bu oranın 2025’te %27’ye yükseleceğini öngördü. Analistler, özellikle faiz indirimlerinin sektöre olumlu yansıyacağını ve makroekonomik katalizörlerin etkisiyle bankacılık hisselerine yabancı girişinin artabileceğini belirtti.

JPMorgan, Türk bankalarına ilişkin tavsiye ve hedef fiyatlarını da güncelledi. Özellikle Akbank’ın tavsiyesini 'nötr'den 'ağırlık artır'a yükselten kurum, bankaların hedef fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'AİLE YILI' AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulunarak aile ve gençlik odaklı yeni sosyal destek projelerini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, 2025’in Aile Yılı ilan edildiğini belirterek genç çiftlere ve çocuk sahibi ailelere yönelik çeşitli maddi destek paketlerini duyurdu. Erdoğan, doğurganlık oranlarındaki düşüşe ve nüfusun yaşlanma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, aile yapısını güçlendirme hedefiyle hayata geçirilecek projelere ilişkin detayları açıkladı.
Yeni evlenecek genç çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla 150 bin TL faizsiz kredi imkânı sunulacağını açıkladı. Destek paketine göre kredi 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz olarak tanımlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğacak çocuklar için sağlanacak doğum yardımlarının artırıldığını belirtti. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay 1500 TL destek, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL destek verilecek. Bu yardımların herhangi bir koşul aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacağını ifade eden Erdoğan, doğum desteklerinin aile yapısının korunması için önemli bir teşvik olduğunu vurguladı.

ATIŞTIRMALIKLAR

İspanya, konut fiyatlarını daha uygun hale getirmek ve yabancı alımları caydırmak amacıyla AB dışındaki ülkelerden gelen gayrimenkul alıcılarına %100oranında vergi getirmeyi planlıyor. Başbakan Pedro Sánchez, “ciddi” bir konut kriziyle mücadeleye yönelik bir dizi önlem kapsamında, AB vatandaşı olmayan ve AB'de ikamet etmeyen kişilere uygulanacak bu cezai gayrimenkul vergisi planını açıkladı. Sánchez, 12 maddelik bir dizi önlem paketini açıklarken, “Batı, zengin ev sahipleri ve fakir kiracılar olarak iki sınıfa bölünmemek gibi kritik bir meydan okumayla karşı karşıya.” dedi.

Bloomberg News’in (BN) haberine göre İsrail ile Hamas temsilcileri arasında Gazze’deki 15 aylık savaşı durdurmaya yönelik ateşkes görüşmeleri ilerleme kaydediyor. Görüşmelerde, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli mahkumların salıverilmesi ve insani yardımların artırılması gibi konular masada. İsrailli yetkililer, Katar’ın başkenti Doha’da iki gündür devam eden dolaylı müzakerelerde Hamas’a detaylı bir öneri sunduklarını ve nihai görüşmeler için onay beklediklerini söyledi. Hamas’ın Gazze dışındaki bir yetkilisi de anlaşmanın her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

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Volkswagen Grubu'nun lüks markası Audi, 2024 yılında küresel otomobil satışlarında %12'lik düşüşle 1,67 milyon araç teslim etti ve ilk kez Tesla'nın gerisinde kaldı. Elon Musk liderliğindeki Tesla, aynı dönemde 1,79 milyon araç teslimatı gerçekleştirerek küresel otomotiv pazarında önemli bir eşik atladı. Audi’nin gerilemesinin ardında, özellikle Avrupa ve Çin pazarlarında elektrikli araçlara olan talebin zayıflaması ve artan rekabetin etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde. Financial Times’a konuşan UBS petrol analisti Giovanni Staunovo, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve üçüncü büyük ithalatçı Hindistan’daki rafinerilerin, ABD’nin Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi üreticilere yaptırım uygulamasının ardından yeni ham petrol kaynakları aramaya başladığını söyledi. Staunovo, “Bu durum bazı Rus petrol arzının kesintiye uğrayacağı endişesini artırıyor. Bu da fiyatları destekliyor.” dedi. ABD, Rusya’nın petrol ihracatını sekteye uğratmak amacıyla uluslararası kurallara uymayan ve ‘gölge filo’ olarak adlandırılan 183 petrol tankerini kapsayan geniş çaplı yaptırımlar uyguluyor.
Kaynak: Fintables

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