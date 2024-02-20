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1450 sterlinlik altın kaplı biftek gitti! Isıtıcı bile açmıyor: Nusret, kârını katladı ama…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyada Salt Bae olarak ünlenen Nusret için, kârını büyük ölçüde arttırmasına rağmen İngiliz basınından dikkat çeken bir haber yer aldı. Nusret’in Londra’daki restoranında artan enerji maliyetlerine karşı tasarruf etmek için ısıtmaları kapattığı iddia edildi. Hatta 1450 sterlinlik altın kaplı bifteğin menüden çıkarıldığını, sadece 50 sterlinlik altın kaplı fıstıklı baklavanın yer aldığı belirtildi.

1450 sterlinlik altın kaplı biftek gitti! Isıtıcı bile açmıyor: Nusret, kârını katladı ama…

Nusret'in Londra restoranı artan enerji faturaları nedeniyle ısıtmayı kapatmak zorunda kaldı. Londra'da 700 sterlin (27 bin TL) biftek satan Nusret, kârda bir sıçrama kaydetmesine rağmen maliyetleri düşürmek için çaba sarf ettiğini söyledi.
The Guardian’da yer alan habere göre, Nusret'in vergi öncesi karının 2022'de yüzde 44 artarak neredeyse 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise 2022'de neredeyse yüzde 66 artarak 13,6 milyon sterline çıktığı belirtildi.

‘OPERASYONEL VERİMLİLİĞE BAĞLI’

Nusr-Et'ten yapılan açıklamada tasarrufun "operasyonel verimliliğe bağlı" olduğu ve Londra restoranının yenilenmesinde LED ışıkların ve "enerji tasarrufu izolasyonunun" yer aldığı belirtildi.

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ALTIN KAPLI BİFTEKTEN VAZGEÇTİ

2021'de hizmete giren restoran, son yıllarda fiyatlarını düşürdü ve hayat pahalılığı nedenitle 1.450 sterlin değerindeki altın kaplı biftek gibi özel ürünlerden vazgeçti. Artık menüde yer alan, bir zamanlar yaldızlı etlerde ışıldayan tek altın kaplı ürün 50 sterlinlik fıstıklı baklava.

ENERJİ FİYATLARI RUS AMBARGOSU İLE YÜKSELMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin toptan gaz fiyatlarını artırmasıyla enerji fiyatları 2022'de yükseldi. Ülkedeki işletmelerde faturalardaki artışı dengelemeye çalıştı. Perakendeciler ışıkları kıstı ve termostatı düşürdü. Restoranlar ve barlar ise personel saatlerini azalttı, menüleri basitleştirdi veya kapanmaya zorlandı.


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nusret
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