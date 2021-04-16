FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 Nisan haftası A101 aktüel ürünleri neler? İşte en yeni A101 aktüel ürünleri

15 Nisan haftası A101 aktüel ürünleri neler? İşte en yeni A101 aktüel ürünleri

16.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan ünlü market zinciri A101’in aktüel ürünler listesinde yine oldukça farklı bir çok ürün yer alıyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 15 Nisan aktüel ürünler listesini paylaştı. Peki 15 Nisan haftası A101 aktüel ürünleri neler? İşte en yeni A101 aktüel ürünleri...

15 Nisan haftası A101 aktüel ürünleri neler? İşte en yeni A101 aktüel ürünleri

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 15 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 15 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

İlk sayfada televizyon, cep telefonu ve tablet gibi ürünlerin yer aldığı katalogta ULtra HD Android Smart Led Tv 499 TL ve Smart Led Tv 3199 TL'ye satışa sunuldu.

1111

İkinci sayfada dikiş makinası, ütü ve baskül gibi gereçler yer aldı.

2222

Üçüncü sayfada gölgeli salıncak 395 TL'ye satışa sunuldu.

3333

Dördüncü sayfada çalışma masası, kitaplık ve gardrop satışa sunuldu.

4444

Beşinci sayfada erişte makinesi, tencere ve çay seti gibi mutfak ürünleri yer aldı.

5555

Altıncı sayfada birbirinden farklı boya badana malzemeleri bulunuyor.

6666

Yedinci sayfada matkap modelleri, oyuncaklar ve bitkiler yer alıyor. Çim biçme makinesi 499 TL'den satışa sunuldu.

7777

Sekizinci sayfada nevresim takımları ve akıllı saat gibi ürünler bulunuyor.

88888

Dokuzuncu sayfada ayçiçek yağı ve macar salam gibi mutfak ürünleri tüketicinin beğenisine sunuldu.

9999

Onuncu sayfada aburcubur ürünleri ve temizlik kova seti yer aldı.

101010

Son sayfada Knor çorba çeşitleri ve soslar bulunuyor.

1111111111111111onbir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Palamut ’güldürdü’, hamsi ’üzdü’Palamut ’güldürdü’, hamsi ’üzdü’
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
Anahtar Kelimeler:
a101
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan kripto para tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan kripto para tepkisi!

Vergi bile ödemeyecekler

Vergi bile ödemeyecekler

Pandemide yüzde 300 talep şaşkınlık yarattı!

Pandemide yüzde 300 talep şaşkınlık yarattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.