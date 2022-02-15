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15 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 15 Şubat 2022 Salı

15.02.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, kripto paraların yeni haftaya düşüşle başlaması dolayısıyla merak ediliyor. Ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen ya da kripto paralarını satmak isteyen vatandaşlar Bitcoin ve Ethereum'da son duruma ilişkin araştırmalarına hız verdi. Bitcoin; Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinlere de yön veriyor. İşte 15 Şubat 2022 Salı kripto paralarda son durum...

15 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, kripto para piyasalarında düşüş yaşandı. Öte yandan Bitcoin'de son durum; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da yön veriyor. Peki 15 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 15 Şubat Salı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Dün kripto para piyasaları son 24 saatte 2 trilyon doların altına geriledi. Piyasalar yüzde 1.2 değer kaybederek 1 trilyon 966 milyar dolar seviyesine indi. 15 Şubat Salı günü Bitcoin alım fiyatı 43.529,02 dolar, satış fiyarı ise 43.529,01 dolar oldu.

Bitcoin'in TL alış karşılığı 590.253,51 olurken, satış fiyatı ise 590.253,38 oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 15 Şubat Salı gübü yüzde 0,002711 değer artışıyla 0,147998 dolar oldu. 1 DogeCoin şu an 2,01517 TL.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple'ın alış fiyatı 0,8238 dolar, satış fiyatı 0,8237 oldu. Böylelikle Ripple'ın TL alış fiyatı 11,1707 olurken, satış fiyatı 11,1694 TL oldu.

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