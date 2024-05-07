150 bin liralık faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Bakan duyurdu, ödeme tarihi belli oldu

48 ay vadeli, faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye ile Macaristan’ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli’ne katıldı. Programa ayrıca, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak katıldı.

Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin bir asrı aşan köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş,iki ülke arasındaki dostluğun en kıymetli simgesi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Gül Baba olduğunu dile getirerek, “Gül Baba hayatıyla, insanlar arasındaki huzur ve barışın saygı, anlayış, dostluk ve muhabbetten geçtiğini göstererek bizlere örnek olmuştur. Türkiye ile Macaristan arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesi ve iş birliklerinin artmasının temelinde bu anlayış vardır. Bu anlayışla her iki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl aralık ayında ‘Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık’ düzeyine çıkarılmıştır. " dedi.

Göktaş, "Yine 2024 yılı ‘Macar-Türk Kültür Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bu tarihte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyareti sırasında Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ile sosyal hizmetler alanında iş birliği anlaşması imzaladık. İki ülke arasındaki birlikteliğin ve dostluğun pekişmesi, bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bu birlikteliğin güzel bir yansıması da bugün bir araya gelmemize vesile olan bu toplantıdır” ifadelerini kullandı.

"HER İKİ ÜLKE DE GÜÇLÜ VE DİRENÇLİ AİLELERİ TEŞVİK ETME KONUSUNDA BÜYÜK BİR KARARLILIĞA SAHİP"

Her iki ülke için toplumun temeli olan ailenin hiçbir şekilde alternatifi olmayan bir kurum olduğunu aktaran Bakan Göktaş, “Aile, geçmişten bugüne kurulan önemli bir köprüdür. Zengin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan ülkelerimiz, geleneksel aile değerlerine ve nesiller arası bağlara büyük önem vermektedir. Bu anlamda aile, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılmasında önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu sebeple, her iki ülke de güçlü ve dirençli aileleri teşvik etme konusunda büyük bir kararlılığa sahiptir” dedi.

Bakanlık olarak geliştirilen politikaların güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaçları sahada tespit ettiklerini ve bu çerçevede 7,4 milyon haneye ulaştıklarını aktaran Bakan Göktaş, “Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla ‘Aile Eğitim Programımızla’ 4,2 milyon kişiye, ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla’ 1,8 milyon gencimize eğitim verdik. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegâne kurumun aile olduğuna inanıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

AİLE VE GENÇLİK FONU ÖDEMELERİNDE TARİH BELLİ OLDU

Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz”

(İHA)





