FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 bin, 17 bin, 18 bin TL derken… Asgari ücrete zamda yeni rakam! CHP 2024'ün ilk 6 ayı için 19.372 Türk Lirası talep etti

16 bin, 17 bin, 18 bin TL derken… Asgari ücrete zamda yeni rakam! CHP 2024'ün ilk 6 ayı için 19.372 Türk Lirası talep etti

19.12.2023 15:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken birçok ihtimal de masada yer alıyor. Enflasyon altında olmayacağı her fırsatta dile getirilen 2024 asgari ücret zammı için yüzde 40-50 oranında bir zam yapılarak, 15.962 ila 17.103 TL arasında bir rakama tekabül etmesi bekleniyor. Bir yandan asgari ücret hesaplaması yapılırken bir yandan da talepler gelmeye devam ederken CHP’nin asgari ücret teklifi ortaya çıktı. ENAG enflasyon verisine göre net asgari ücretin 19.372 lira olması gerektiğini dile getirdiler.

16 bin, 17 bin, 18 bin TL derken… Asgari ücrete zamda yeni rakam! CHP 2024'ün ilk 6 ayı için 19.372 Türk Lirası talep etti

Asgari ücret 2024 zam oranları için çalışmalar devam ediyor. Görüşme maratonunda ilk iki toplantı geride kaldı. Yeni asgari ücret rakamının 17.103 TL olması masada kuvvetli bir ihtimal dururken, oranın ise yüzde 50 seviyesinde açıklanabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın yüzde 40-50 aralığında olacağı neredeyse kesin. Bu hafta bir kez daha gerçekleştirilecek asgari ücret 3. toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) açıklama geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret zammı ile ilgili beklentilerini açıkladı.

Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

TEK ZAM DEĞİL, 6 AYLIK ARTIŞ

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, “Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla beraber birçok farklı rakam söylenmeye başladı. Biz bu konuda çalışmamızı tamamladık. Devletin resmi kurumlarının yaptığı açıklamalara ve oranlara istinaden asgari ücretin olması gereken sınırları tespit etti. Asgari ücretin yıllık tespit edilmesiyle ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamalar, ülke gerçeğiyle örtüşmüyor. Gerçekleşen enflasyon oranlarının beklentilerin çok üstünde seyrettiği dikkate alındığında, açıklanacak 1 yıllık asgari ücretin enflasyon karşısında 6 ay dahi dayanamayacağı ve eriyeceği bir gerçektir. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi asgari ücretin 6 aylık periyotlar halinde belirlenmesi en doğru yol olacaktır” ifadelerini kullandı ve asgari ücretin tek zam yerine 6 aylık aralıklarla belirlenmesini talep etti.

catstykfmfh

“ASGARİ ÜCRET TESPİTİNE ENFLASYON KAYIPLARI EKLENSİN”

Çalışmalarını resmi rakamları dikkate alarak yaptıklarını söyleyen Ağbaba şunları belirtti:

"Asgari ücret hesabında devletin açıklamış olduğu resmi verilerle, TÜİK ve Merkez Bankası verilerini dikkate alarak bir hesap yaptık. 1 Temmuz 2023’te belirlenen 11 bin 402 lira asgari ücretten sonra TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49, Ağustos ayında yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında da yüzde 3,28 olmuştur. Ancak şu anki haliyle dahi aralık ayı enflasyonunun yüzde 3’ten az olamayacağı açıktır. Öncelikle asgari ücret tespitinde bu enflasyon kayıplarının eklenmesi gereklidir.

iStock-501063516

“BÜYÜME RAKAMLARI ASGARİ ÜCRETE YANSITILSIN”

Ayrıca; 2023 yılı TÜİK tarafından 3 çeyrekte büyüme rakamlar açıklandı. 1 çeyrekte 4,0, ikinci çeyrekte 3,9 , üçüncü çeyrekte 5,9 büyüme gerçekleşmiştir. Yıllık büyüme ortalaması 4,6 olmuştur. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GYSH) büyürken emekçilerin büyümeden pay almaması söz konusu olamaz. Asgari ücret hesaplanırken büyüme rakamının da hesaba katılması ve emekçilerin hakkı olan payı GSYH'den alması gereklidir.

“NET ASGARİ ÜCRET 19.372 LİRA OLSUN”

Diğer yandan, Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıklamıştır. Asgari ücret hesabında 2024 enflasyon beklentisinin hesaba katılması gerekmektedir. Zira asgari ücret açıklandığında henüz çalışanların eline geçmeden erimeye başlamaktadır. Emekçiler Ocak ayı maaşlarını almadan kayba uğramaktadır.
Tüm bu esaslar dikkate alınarak; TÜİK’in açıkladığı Temmuz'dan itibaren gerçekleşen enflasyon, TÜİK’in açıkladığı 2023 GSYH rakamlarıyla büyümeden emekçinin alması gereken pay, Merkez Bankası'nın 2024 için beklentisi olan enflasyon oranı dikkate alınarak; 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için açıklanacak olan asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir. Hükümet tarafından bu rakamların altında yapılacak olan herhangi bir teklif, asgari ücretlinin kayıplarını telafi edemez. Yıllık bazda açıklanacak bir asgari ücret enflasyonist ortamda hızla eriyeceği için ülke gerçekliklerine uymamaktadır.

iStock-1355863047

EN AZ NET 19 BİN 372 LİRA

Devletin açıkladığı verilere göre yapmış olduğumuz asgari ücret hesabı zaten resmi rakamlara göre yapılmış en düşük asgari ücret hesabıdır. ENAG gibi bağımsız kuruluşların, sendikaların açıkladığı enflasyon rakamlarına, sokağın reel enflasyonuna göre hesaplanmış olsa bundan çok daha yüksek çıkacağı açıktır. Ocak-Temmuz 2024 dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir.”


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altın ne ki! Kilosu 3 bin liranın üzerine çıktıÇeyrek altın ne ki! Kilosu 3 bin liranın üzerine çıktı
Gram altın fiyatları rekor sonrası ters köşe yaptıGram altın fiyatları rekor sonrası ters köşe yaptı
Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadımOğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan AK Parti'nin adayları için dikkat çeken açıklama!

Erdoğan'dan AK Parti'nin adayları için dikkat çeken açıklama!

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

Asgari ücrete son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım

Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım

Ne 17 bin ne 18 bin TL! O veriyi işaret etti...

Ne 17 bin ne 18 bin TL! O veriyi işaret etti...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.