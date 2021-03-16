16 Mart altın fiyatları! 16 Mart çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından az da olsa yükselişini devam ettiriyor. Uzmanlar dolardaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. Buna göre 16 Mart Salı günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dün günü 420 seviyelerinde kapatan gram altın, 16 Mart itibariyle alış fiyatı 419,30 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 419,97 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

16 Mart Salı günü 684 TL alış fiyatı bulunan Çeyrek altının satış fiyatı ise 695 TL.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın, 1.368 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 1.388 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını düne göre düşüşte. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,727 TL iken satış fiyatı ise 2,768 TL.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın da düne göre düşüşte. Ata altını alış fiyatı 2,784 TL civarındayken satış fiyatı ise 2857 TL.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın 6 bin 747 TL’den alıcı bulurken, 6,860 TL satış fiyatı var.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram alış fiyatı 230,02 TL, satış fiyatı ise 277,79 TL ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı 379,80 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 408,49 TL oldu.



