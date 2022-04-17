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17 Nisan Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 929 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 17 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 17 Nisan 2022 altın fiyatları...

17 Nisan Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 927,11 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.522 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 17 Nisan 2022 Pazar günü altın fiyatları...

17 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Nisan Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 927,11 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 928,64 lira satış fiyatı 929,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.066,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6,006,00 TL satış fiyatı 6.079,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,044,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.008,00 TL alış ve 3.051,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.522,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Nisan itibariyle 1.504,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.525,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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