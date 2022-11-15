18 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU! 18 Kasım Cuma Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıp inceliyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve giyim geliyor. Peki 18 Kasım 2022 Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

18 Kasım 2022 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında ankastre set, traş seti, çerez seti, fincan takımı, kesme tahtası, pijama takımı, terlik, çorap, bere, şal, kaşkol, minder ve puf bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında televizyon, kulaklık, oyun konsolu gibi teknolojik ürünler bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise çöp kovası, mutfak gereçleri, çay pardağı, espresso bardağı, sürahi, saklama kapları, 8 bölmeli dolap, bıçak, banyo seti, kase, petek kurutmalık ve çekmece içi kaşıklık bulunuyor.





