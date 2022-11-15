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18 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU! 18 Kasım Cuma Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

15.11.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bim 18 Kasım Cuma aktüel kataloğu sorgulanmaya başladı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmekte. Ev eşyasından elektroniğe pek çok aktüel ürünler gelen BİM, aktüel ürünler afişlerini internet sitesinde yayınlıyor. 18 Kasım Cuma günü Bim aktüel ürünler ve indirimli ürünler afişi yayınlandı. Peki, 18 Kasım Cuma Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde? 18 Kasım 2022 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu...

18 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU! 18 Kasım Cuma Bim aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Çok sayıda vatandaş internette BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıp inceliyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve giyim geliyor. Peki 18 Kasım 2022 Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MAĞAZASI ÇALIŞANLAR

18 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

18 Kasım 2022 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında ankastre set, traş seti, çerez seti, fincan takımı, kesme tahtası, pijama takımı, terlik, çorap, bere, şal, kaşkol, minder ve puf bulunuyor.

bim 18 kasım cuma 1. sayfa

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında televizyon, kulaklık, oyun konsolu gibi teknolojik ürünler bulunuyor.

bim 18 kasım cuma 2. sayfa

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

bim 18 kasım cuma 3. sayfa

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise çöp kovası, mutfak gereçleri, çay pardağı, espresso bardağı, sürahi, saklama kapları, 8 bölmeli dolap, bıçak, banyo seti, kase, petek kurutmalık ve çekmece içi kaşıklık bulunuyor.

bim 18 kasım cuma 4. sayfa

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