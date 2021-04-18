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18 Nisan Süper Loto çekilişi | 18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

18.04.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığında çekiliyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile şanslı rakamlar belli oluyor. Şans oyunlarını seven vatandaşların yakından takip ettiği Süper Loto çekilişinde, 18 Nisan Pazar günü itibariyle büyük ödül sahibini buluyor. 18 Nisan günü Süper Loto’da devreden büyük ikramiye 728 bin 045 TL oluyor.

18 Nisan Süper Loto çekilişi | 18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto saat kaçta çekiliyor?

18 Nisan günü Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak çekilecek olan Süper Loto, bu akşam itibariyle belli oluyor. Şans oyunu seven vatandaşların heyecanla bekledikleri çekilişin sonuçları ise 21.30’da belli oluyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte bu hafta devreden büyük ikramiye 728 bin 045 TL oldu. Süper Loto sonuçlarının sorgulanması ise, çekilişin gerçekleşmesinin ardından millipiyangoonline.com adresi üzerinden açıklanıyor.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

süper loto

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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