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18 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat 2022 Cuma

18.02.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat Cuma yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum Merkez Bankası faiz kararının ardından merak konusu oldu. Haftanın beşinci gününde altın almayı düşünen ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 18 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 18 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 18 Şubat Cuma güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

18 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat 2022 Cuma

18 Şubat Cuma haftanın beşinci gününde güncel altın fiyatları, altın almak isteyen kişiler ile ellerindeki altını bozdurmayı düşünen veya yatırım yapmak konusunda düşünceleri olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 18 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 18 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte 18 Şubat Cuma güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

18 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.889,63 Dolar

Satış fiyatı: 1.890,03 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 823,21 TL

Gram altın satış fiyatı: 823,99 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.497,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.580,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.337,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.360,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.683,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.719,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.304,15 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.407,38 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.492,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.557,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
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