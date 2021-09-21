FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! İşte ilk geçiş anı..

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! İşte ilk geçiş anı..

21.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya ve Avrupa Çanakkale üzerinden birbirine bağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolundan" Avrupa'ya geçti. Köprüdeki çalışmalar 318 metre yükseklikten görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına geçti.

Buradan yaptığı inceleme öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını söyledi.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Artık "Asırların hayali" için geri sayımın başladığını ifade eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 101 kilometre uzunluğuyla Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını anlattı.

Karaismailoğlu, köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarıyla 3 bin 563 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti;

adil-karaismailoglu-0a4M_cover

"2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir."

AW423159_01

Köprünün iki çelik kule arasında ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olduğunu söyleyen Bakan, "Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını ve ülkenin simge yapılarından olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

AW423159_15

2x3 trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında eksi 45 metre, Avrupa tarafında ise eksi 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale'de kuru havuz ve ıslak havuzda keson imalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır.

DEPREMLERE KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Karaismailoğlu, köprünün kule temellerinin, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçildiğini dile getirerek, "Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapılmıştır" diye konuştu.

AW423159_09

Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmalarının yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti;

"Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için güney kulede 165 adet, kuzey kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana kablo imalatları tamamlanarak, 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile askı kelepçeleri ve düşey askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye panel ve blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet mega blok, 21 adet single blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına intikal ettirildi."

AW423159_07

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye blokunun montajının bitirildiğini bildirdi. İtme-sürme yöntemiyle inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü'nün tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti;

"Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor.

AW423159_05

Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 39 üstgeçit, 40 altgeçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üstgeçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz."

AW423159_04

Bakan Karaismailoğlu, yapılan her yeni yolun, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can kattığını kaydetti.

Kaynak: İHA

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!
PARTNERMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktıMüge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı
Gram altın yerine bir kilo fıstık alıp takacaklarGram altın yerine bir kilo fıstık alıp takacaklar
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.