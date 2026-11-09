BİM'e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM raflarında Monster gaming PC ve çok amaçlı ev mobilyaları büyük fırsatlarla öne çıkıyor. Mutfakta mikrodalga, blender, çay makinesi, emaye tencere ve şık cam ürünler yer alırken; valiz, polar giyim, çocuklara eğitici oyuncak ve kitaplar geliyor. Temel gıda, şarküteri, atıştırmalık ile deterjan ve bebek bezi gibi temizlik ürünleri de bu hafta BİM'de!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Coşkun dana kangal sucuk 289 TL
- Taciroğlu tam yağlı klasik beyaz peynir 279 TL
- Banvit çıtır tavuk burger 249 TL
- SuperFresh mantı 215 TL
- Banvit çıtır tavuk parçaları 209 TL
- Yörsan tam yağlı taze kaşar peyniri 419 TL
- Sek tam yağlı yoğurt 155 TL
Doğuş siyah çay Rize 320 TL
- Zühre Ana karadut özü 229 TL
- Züber fıstık ezmesi çeşitleri 209 TL
- Kaave filtre kahve 199 TL
- Pepsi kola 179 TL
- Organuca zencefilli içecek 179 TL
- Milka dolgulu yumurta çikolata 119 TL
Peros toz deterjan 449 TL
- Bebek bezi aylık paket 425 TL
- Familia tuvalet kağıdı 359 TL
- Domestos ultra çamaşır suyu 259 TL
- Bind Activit bulaşık makinesi tableti 279 TL
- Familia kağıt havlu 219 TL
- Vernel çamaşır yumuşatıcısı 209 TL
11 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyun bilgisayarı 59,990 TL
- Monster Abra A5 V22.5.3 oyun bilgisayarı 49,990 TL
- Homendra 2 kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolabı 6,990 TL
- Homendra 2 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4,690 TL
- Homendra orta sehpa 1,990 TL
- Homendra 5 bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1,790 TL
- Homendra 2 kapaklı 3 bölmeli çok amaçlı dolap 1,690 TL
13 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Paşabahçe Bouquet çay bardağı 219 TL
- Paşabahçe cam kupa 229 TL
- Borcam fırın tepsisi 299 TL
- Benante baharatlık seti 399 TL
- Benante kapaklı saklama kabı seti 399 TL
- Lav 3 katlı kapaklı sunumluk 139 TL
- Pipetli matara 129 TL
Bonera çaydanlık 999 TL
- Desenli emaye saklama kabı 649 TL
- Desenli emaye kızartma tenceresi 579 TL
- Desenli emaye bakraç 549 TL
- Alüminyum döküm şekilli pankek tavası 449 TL
- Desenli emaye sosluk 349 TL
- Katlanır çamaşır selesi 299 TL
PP büyük boy valiz 1,399 TL
- PP orta boy valiz 1,199 TL
- PP küçük boy valiz 999 TL
- Barbie yağmur çizmesi 459 TL
- Barbie bardaklı şemsiye 459 TL
- Sıcak su torbası 349 TL
- Çanta 195 TL
Ören Bayan yumak çeşitleri 89 TL
- Trekking ayakkabı 799 TL
- Kiğılı Dynamic tam fermuarlı garnili polar 739 TL
- Kiğılı Dynamic pantolon 719 TL
- Dokuma pantolon 419 TL
- Tam fermuarlı polar üst 349 TL
- Kaşkorse pantolon 299 TL
15 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Heifer mini blender 1,990 TL
- Chef's çay makinesi 1,990 TL
- Kumtel mikrodalga fırın 2,690 TL
- Fakir blender set 2,790 TL
- Közde sütlü Türk kahve makinesi 1,890 TL
- Altus buharlı ütü 1,490 TL
- Philips erkek bakım seti 1,390 TL
Barbie öğretmen seti 899 TL
- Şarjlı kumandalı duman atan kamyonet 599 TL
- Bob pelüş ayıcık 589 TL
- İlk arabam 589 TL
- Dede bavullu doktor seti 579 TL
- Matchbox tekli arabalar 119 TL
- İlk okuma kitapları 39 TL
Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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