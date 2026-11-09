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BİM'e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM'de bu hafta neler var? Merakla beklenen yeni BİM aktüel ürünler raflardaki yerini alıyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 tarihli yeni BİM katalog fırsatlarında teknoloji, beyaz eşya, züccaciye ve temel gıdada dev fırsatlar başladı. En güncel BİM market kampanyalarını kaçırmamak için hadi, içeriğe geçelim!

Bu hafta BİM raflarında Monster gaming PC ve çok amaçlı ev mobilyaları büyük fırsatlarla öne çıkıyor. Mutfakta mikrodalga, blender, çay makinesi, emaye tencere ve şık cam ürünler yer alırken; valiz, polar giyim, çocuklara eğitici oyuncak ve kitaplar geliyor. Temel gıda, şarküteri, atıştırmalık ile deterjan ve bebek bezi gibi temizlik ürünleri de bu hafta BİM'de!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Coşkun dana kangal sucuk 289 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Taciroğlu tam yağlı klasik beyaz peynir 279 TL
  • Banvit çıtır tavuk burger 249 TL
  • SuperFresh mantı 215 TL
  • Banvit çıtır tavuk parçaları 209 TL
  • Yörsan tam yağlı taze kaşar peyniri 419 TL
  • Sek tam yağlı yoğurt 155 TL

Doğuş siyah çay Rize 320 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Zühre Ana karadut özü 229 TL
  • Züber fıstık ezmesi çeşitleri 209 TL
  • Kaave filtre kahve 199 TL
  • Pepsi kola 179 TL
  • Organuca zencefilli içecek 179 TL
  • Milka dolgulu yumurta çikolata 119 TL

Peros toz deterjan 449 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Bebek bezi aylık paket 425 TL
  • Familia tuvalet kağıdı 359 TL
  • Domestos ultra çamaşır suyu 259 TL
  • Bind Activit bulaşık makinesi tableti 279 TL
  • Familia kağıt havlu 219 TL
  • Vernel çamaşır yumuşatıcısı 209 TL

11 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyun bilgisayarı 59,990 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Monster Abra A5 V22.5.3 oyun bilgisayarı 49,990 TL
  • Homendra 2 kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolabı 6,990 TL
  • Homendra 2 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4,690 TL
  • Homendra orta sehpa 1,990 TL
  • Homendra 5 bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1,790 TL
  • Homendra 2 kapaklı 3 bölmeli çok amaçlı dolap 1,690 TL

13 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Paşabahçe Bouquet çay bardağı 219 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 5

  • Paşabahçe cam kupa 229 TL
  • Borcam fırın tepsisi 299 TL
  • Benante baharatlık seti 399 TL
  • Benante kapaklı saklama kabı seti 399 TL
  • Lav 3 katlı kapaklı sunumluk 139 TL
  • Pipetli matara 129 TL

Bonera çaydanlık 999 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 6

  • Desenli emaye saklama kabı 649 TL
  • Desenli emaye kızartma tenceresi 579 TL
  • Desenli emaye bakraç 549 TL
  • Alüminyum döküm şekilli pankek tavası 449 TL
  • Desenli emaye sosluk 349 TL
  • Katlanır çamaşır selesi 299 TL

PP büyük boy valiz 1,399 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 7

  • PP orta boy valiz 1,199 TL
  • PP küçük boy valiz 999 TL
  • Barbie yağmur çizmesi 459 TL
  • Barbie bardaklı şemsiye 459 TL
  • Sıcak su torbası 349 TL
  • Çanta 195 TL

Ören Bayan yumak çeşitleri 89 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 8

  • Trekking ayakkabı 799 TL
  • Kiğılı Dynamic tam fermuarlı garnili polar 739 TL
  • Kiğılı Dynamic pantolon 719 TL
  • Dokuma pantolon 419 TL
  • Tam fermuarlı polar üst 349 TL
  • Kaşkorse pantolon 299 TL

15 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Heifer mini blender 1,990 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 9

  • Chef's çay makinesi 1,990 TL
  • Kumtel mikrodalga fırın 2,690 TL
  • Fakir blender set 2,790 TL
  • Közde sütlü Türk kahve makinesi 1,890 TL
  • Altus buharlı ütü 1,490 TL
  • Philips erkek bakım seti 1,390 TL

Barbie öğretmen seti 899 TL

BİM e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 10

  • Şarjlı kumandalı duman atan kamyonet 599 TL
  • Bob pelüş ayıcık 589 TL
  • İlk arabam 589 TL
  • Dede bavullu doktor seti 579 TL
  • Matchbox tekli arabalar 119 TL
  • İlk okuma kitapları 39 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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