BİM'e Monster bilgisayar geliyor! 10-11-13-15 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM raflarında Monster gaming PC ve çok amaçlı ev mobilyaları büyük fırsatlarla öne çıkıyor. Mutfakta mikrodalga, blender, çay makinesi, emaye tencere ve şık cam ürünler yer alırken; valiz, polar giyim, çocuklara eğitici oyuncak ve kitaplar geliyor. Temel gıda, şarküteri, atıştırmalık ile deterjan ve bebek bezi gibi temizlik ürünleri de bu hafta BİM'de!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

10 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Coşkun dana kangal sucuk 289 TL

Taciroğlu tam yağlı klasik beyaz peynir 279 TL

Banvit çıtır tavuk burger 249 TL

SuperFresh mantı 215 TL

Banvit çıtır tavuk parçaları 209 TL

Yörsan tam yağlı taze kaşar peyniri 419 TL

Sek tam yağlı yoğurt 155 TL

Doğuş siyah çay Rize 320 TL

Zühre Ana karadut özü 229 TL

Züber fıstık ezmesi çeşitleri 209 TL

Kaave filtre kahve 199 TL

Pepsi kola 179 TL

Organuca zencefilli içecek 179 TL

Milka dolgulu yumurta çikolata 119 TL

Peros toz deterjan 449 TL

Bebek bezi aylık paket 425 TL

Familia tuvalet kağıdı 359 TL

Domestos ultra çamaşır suyu 259 TL

Bind Activit bulaşık makinesi tableti 279 TL

Familia kağıt havlu 219 TL

Vernel çamaşır yumuşatıcısı 209 TL

11 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyun bilgisayarı 59,990 TL

Monster Abra A5 V22.5.3 oyun bilgisayarı 49,990 TL

Homendra 2 kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolabı 6,990 TL

Homendra 2 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 4,690 TL

Homendra orta sehpa 1,990 TL

Homendra 5 bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1,790 TL

Homendra 2 kapaklı 3 bölmeli çok amaçlı dolap 1,690 TL

13 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Paşabahçe Bouquet çay bardağı 219 TL

Paşabahçe cam kupa 229 TL

Borcam fırın tepsisi 299 TL

Benante baharatlık seti 399 TL

Benante kapaklı saklama kabı seti 399 TL

Lav 3 katlı kapaklı sunumluk 139 TL

Pipetli matara 129 TL

Bonera çaydanlık 999 TL

Desenli emaye saklama kabı 649 TL

Desenli emaye kızartma tenceresi 579 TL

Desenli emaye bakraç 549 TL

Alüminyum döküm şekilli pankek tavası 449 TL

Desenli emaye sosluk 349 TL

Katlanır çamaşır selesi 299 TL

PP büyük boy valiz 1,399 TL

PP orta boy valiz 1,199 TL

PP küçük boy valiz 999 TL

Barbie yağmur çizmesi 459 TL

Barbie bardaklı şemsiye 459 TL

Sıcak su torbası 349 TL

Çanta 195 TL

Ören Bayan yumak çeşitleri 89 TL

Trekking ayakkabı 799 TL

Kiğılı Dynamic tam fermuarlı garnili polar 739 TL

Kiğılı Dynamic pantolon 719 TL

Dokuma pantolon 419 TL

Tam fermuarlı polar üst 349 TL

Kaşkorse pantolon 299 TL

15 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Heifer mini blender 1,990 TL

Chef's çay makinesi 1,990 TL

Kumtel mikrodalga fırın 2,690 TL

Fakir blender set 2,790 TL

Közde sütlü Türk kahve makinesi 1,890 TL

Altus buharlı ütü 1,490 TL

Philips erkek bakım seti 1,390 TL

Barbie öğretmen seti 899 TL

Şarjlı kumandalı duman atan kamyonet 599 TL

Bob pelüş ayıcık 589 TL

İlk arabam 589 TL

Dede bavullu doktor seti 579 TL

Matchbox tekli arabalar 119 TL

İlk okuma kitapları 39 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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