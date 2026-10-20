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1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor

Palamutta yıllardır görülmeyen bolluk yaşanırken fiyatlar da dikkat çekti. Balıkçılar, bereketin kasım sonuna kadar sürmesini beklerken hamsi, çinekop ve lüfer için de umutlu konuştu.

1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor

Palamut avında uzun yıllardır görülmeyen bolluk yaşanırken balıkçılar, bereketin kasım sonuna kadar sürmesini bekliyor. Hallerde palamudun tanesi 40 ila 60 liradan satılırken sezonun ilerleyen dönemlerinde hamsi, çinekop ve lüfer avında da verim alınacağı öngörülüyor.

Av sezonunun palamutla bereketli başlaması balıkçıları sevindirirken sektör temsilcileri, vatandaşlara daha fazla balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Balıkçılar, denizlerdeki bolluğun fiyatlara da yansıdığını ve sezonun geri kalanından umutlu olduklarını belirtti.

1987'DEN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Metin Akçay, avcılık faaliyetlerinin 1,5 ayı aşkın süredir devam ettiğini ve sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi. Özellikle palamut avında karşılaşılan bolluğun dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten Akçay, 1987'den bu yana hallerde böyle bir balıkçılık sezonuyla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

2005 yılında da benzer bir bolluk yaşandığını ancak bu yılki verimin çok daha yüksek olduğunu aktaran Akçay, Doğu Karadeniz'den batı bölgelerine kadar pek çok noktada palamut avlandığını dile getirdi. Akçay, mevcut bolluğun yaklaşık bir ay daha devam etmesini beklediklerini belirterek vatandaşların uygun fiyatlarla balık alıp aileleriyle tüketebileceğini söyledi.

1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor 1

PALAMUDUN TANESİ 40-60 LİRA ARASINDA

Metin Akçay'ın verdiği bilgilere göre palamutların ortalama ağırlığı 800 gram civarında bulunuyor. Hallerde bir palamut 40 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor. Bu sezon en fazla avlanan balığın palamut olduğunu belirten Akçay, hamsi avında da bolluk beklediklerini kaydetti.

Sezonun geri kalanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, hava ve iklim koşulları gibi unsurların denizlerdeki verimliliği etkilediğini söyledi. Palamudun ardından çinekop ve lüfer avında da bereket beklediklerini belirten Akçay, hamsinin de sezon boyunca avlanmaya devam edeceğini ifade etti. Balıkçılığın dördüncü aya kadar umutlu bir şekilde sürmesini beklediklerini aktaran Akçay, mevsim balığı olan palamudun kasım sonuna kadar tezgahlarda kalacağını, hatta aralık ayına kadar sürmesinin temenni edildiğini dile getirdi.

1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor 2

"DENİZ PALAMUT DOLU" DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal da bu sezonun öne çıkan balığının palamut olduğunu söyledi. Fiyatların uygun olmasına karşın tüketici talebinin beklenen seviyeye ulaşmadığını belirten Kartal, denizlerdeki bolluğu, "Gerçekten 'deniz palamut dolu, Karadeniz palamut fışkırıyor' diyebiliriz." sözleriyle anlattı.

Palamudun oldukça ucuz olduğunu vurgulayan Kartal, vatandaşların bu fırsatı değerlendirerek sofralarında daha fazla balığa yer vermesi gerektiğini ifade etti. Uzun yıllar sonra bu ölçekte bir palamut bolluğunun yaşandığını belirten Kartal, fiyatların bölgelere göre değiştiğini ve en uygun fiyatların Doğu Karadeniz'de görüldüğünü söyledi.

Kartal'ın aktardığı bilgilere göre Doğu Karadeniz'de palamudun toptan fiyatı için 25-30 lira seviyeleri konuşuluyor. İstanbul'da ise toptan satışlarda bir palamudun fiyatı 50 liradan başlıyor. Ortalama ağırlığı 1 kilograma yaklaşan palamutların perakende fiyatı 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Karadeniz'de fiyatların daha düşük olduğu belirtiliyor.

1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor 3

HAMSİDE DE VERİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Palamut avının öne çıkması nedeniyle diğer balık türlerinin geri planda kaldığını söyleyen Erdoğan Kartal, hamside de sezonun henüz erken döneminde iyi bir verim görüldüğüne dikkati çekti. Palamut avının azalmasıyla birlikte diğer balık türlerinde de bolluğun daha belirgin hale geleceğini düşündüğünü belirten Kartal, hamsi açısından mevcut görünümün olumlu olduğunu ifade etti.

Bu yıl meyvelerde de bolluk yaşandığını dile getiren Kartal, benzer bir bereketin denizlerde de görülebildiğini ve sezonun devamı için umut taşıdıklarını söyledi. Öte yandan balıkçılık maliyetlerinin yükseldiğine işaret eden Kartal, sektörde öngörülebilirliğin artırılması, hal sisteminin değiştirilmesi ve kooperatiflerin balıkçılığa daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Havaların soğumasıyla birlikte farklı balık türlerinin tüketiminin artabileceğini belirten Kartal, özellikle kasım ayının ortasından itibaren hamsinin daha fazla yağlanacağını ve lezzetinin artacağını sözlerine ekledi.

1987’den bu yana böylesi görülmedi! Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor 4

BALIKÇILARDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İSKOMDER Başkanı Metin Akçay, balıkçılık faaliyetlerinin zor koşullar altında yürütüldüğünü hatırlatarak vatandaşların alışverişe devam etmesinin sektör açısından önem taşıdığını söyledi. Akçay, tüketimin artmasının satışlara da olumlu yansıyacağını belirterek, mevcut fiyatların uygun olduğunu ifade etti.

Balıkçılar, palamutta yaşanan bolluğun kasım sonuna kadar sürmesini beklerken sezonun ilerleyen dönemlerinde hamsi, çinekop ve lüfer avından da verim alınacağı görüşünde birleşiyor. Havaların soğumasıyla birlikte balık çeşitliliğinin ve tüketiminin artması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut balık sezonu
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