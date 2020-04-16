1999 öncesi girişi olanlara büyük müjde! 15 yıl ile emekli olacaklar...

1999 ve öncesinde SGK girişi olan çoğu vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik maaşı imkanıdır. 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar sonraki yıllarda sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda maaş alabilirler. Sigorta başlangıcı bu belirlenen tarihler arasında yer alanlar için emeklilik şartları nelerdir? 1999 yılından önce SGK girişi olanların sahip olduğu avantajlar neler? İşte, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı... 1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR? 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanlara emeklilik konusunda büyük fırsatların verildiğini söylemek mümkündür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı bir işe girmiş olanların daha yüksek prim ödemesi yaparak yaş engeline takılmadan erken emekli olmasının yolu açılmıştır.

1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumuna 3600 günlük prim ödemesini yaparak şartı tamamlayanlar erken emeklilik hakkını elde ederler. Emeklilik maaş oranları, 2000 yılında sigorta başlangıcı olan çalışanlara göre daha yüksektir.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik konusunda yerine getirmesi gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir: Sigortalı olarak çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmak için mutlaka sigorta başlangıç tarihlerinin 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde olması istenir. Staj başlangıcın 1999 ve öncesindeki dönemlerde olanlar bu kapsamda değerlendirilmez. Sigorta başlangıç tarihi aktif olarak çalışmaya başlanılan dönemi ifade eder. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü (10 yıl) ödemesi şartlarını doldurması gerekir. Sigortalılar 4A (SSK), 4B (BĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık türünden birine mensup olarak çalışmalıdır.

Belirtilen sigorta kollarında çalışma hayatını sürdüren vatandaşların kendi ya da işvereni tarafından ödenen primler için SGK'ya borcu olmaması beklenir. Askerliğini 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde yapmış olanlar için, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini öne çekme ihtimali doğmuştur.