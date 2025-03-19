2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."

Canlı yayında KAYYUM göndermesi! Haber Global canlı yayınına katılan Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Dr. Ayhan Sarı; suçlamaların çok ciddi olduğunu delillerle birlikte Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını beklediklerini kayyum yolunun da açık olduğunu belirtti.

CANLI YAYINDA KAYYUM MESAJI: GÖRVLENDİRME SÖZ KONUSU OLABİLİR

Canlı yayında kullanılan o ifadeler çok konuşulacak cinsten:

“İBB'ye yeniden görevlendirme söz konusu olabilir. Bir tutuklanma olacak gibi gözüküyor çünkü iddialar çok vahim. Tutarlar da çok yüksek.

CHP özellikle kent uzlaşısı üzerinden terörle iltisaklı kişilerin belediyelere yerleştirilmesi nedeniyle zor günler geçirecek ifadesini geçtiğimiz yayınlarda söylemiştim.

Bundan 2 hafta önce, eski Şişli Belediye Başkanı DHKPC’ye yüksek miktarda para akıttığı için tutuklanmıştı. Örgütler beslendiyse büyütüldüyse kayyum kararı önümüzde duruyor. Bugünkü başlayan operasyonlar, gözaltı kararları konunun çok ciddi olduğunu gösteriyor. Bu saatten sonra kayyum atanması durumu çok sürpriz olmaz.

“YOLSUZLUK ÇOK BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Bu bir yönüyle de siyasi bir dava çünkü gözaltına alınan kişiler CHP’nin belediye başkanları! Ciddi bulgular yoksa operasyon böyle yapılmışsa siyasi olarak terse de dönebilir. Fakat ben bulguların ve delillerin çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Yolsuzluk çok büyük gibi gözüküyor.

Gelen bilgileri konuşulan korkunç rakamları düşündüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının çok da sürpriz olmadığını görüyoruz.

İBB BÜTÇESİ, 2 BAKANLIK HARİÇ HEPSİNDEN FAZLA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u yönetmek için değil İmamoğlu’nun kariyerini büyütmek için kullanılıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, Mansur Yavaş da ön seçime karşı çıkmıştı. Sürekli bir Ekrem İmamoğlu parlatma durumu var İBB’de.

Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı! Sadece bu iki bakanlığın bütçesi İBB bütçesinden fazla. Sanıyorum 20 milyar dolar civarında bir bütçesi var, bu bütçenin karşılığında İstanbullular olarak elde ettiğimiz neredeyse hiçbir şey yok.”