Dolar alev aldı, faiz seçeneği Merkez'in masasına geldi! Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'acil toplantı' iddiası! Rakam verdi: O seviyeyi geçmeyecek

Dolar kurunda son dakika haberi...Halk Tv'deki röportajı sonrası kanalda adeta küçük çaplı isyana neden olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyon sonrası gündem oldu. Sabah saatlerinde 106 kişli hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası piyasalar toz duman olmuş; Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulanmış, dolar, euro ve altın ise rekor kırmıştı.

DOLAR KURU İÇİN ÇOK KONUŞULACAK TAHMİN

Dolar kuru operasyon haberiyle birlikte 42 TL'ye dayanırken, daha sonra ise bir geri çekilme yaşamıştı. Euro'nun da 45 TL'ye dayanması sonrası herkes "Piyasalarda neler oluyor?" diye endişelenirken; gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

DOLAR DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı "Dolar kuru ne olacak daha da yükselecek mi?" sorularına yanıt verdi. Kütahyalı "Gün sonunda dolar 37’yi geçmeyecek şekilde ne gerekiyorsa yapılacak talimatı Merkez Bankası’na gitmiş" dedi.

"ACİL TOPLANTI" İDDİASI: 7500 BAZ PUAN BİRDEN FAİZ ARTIRILACAK

Merkez Bankası'nın 'acil olarak' toplanacağını söyleyen Kütahyalı, faiz artırma seçeneğinin masada olduğunu belirtirken "Ani yükselişle dolar 42’yi bile gördü ama Mehmet Şimşek talimat vermiş, sert müdahale edilecek, gerekirse Merkez Bankası acil toplanacak 7500 baz puan birden faiz artırılacak" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle;

"Ani yükselişle dolar 42’yi bile gördü ama Mehmet Şimşek talimat vermiş, sert müdahale edilecek, gerekirse Merkez Bankası acil toplanacak 7500 baz puan birden faiz artırılacak.

Gün sonunda dolar 37’yi geçmeyecek şekilde ne gerekiyorsa yapılacak talimatı Merkez Bankası’na gitmiş"

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor' açıklaması yaptı.