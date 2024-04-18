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2 bin 568 lira cezası vardı! Zorunlu uygulama bitti, araç sürücülerinin değişim telaşı başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 10:42
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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle sona erdi.

2 bin 568 lira cezası vardı! Zorunlu uygulama bitti, araç sürücülerinin değişim telaşı başladı

Araç sürücülerini ilgilendiren tarih... Yol güvenliğini sağlamak amacıyla 1 Aralık'ta başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erdi. Zorunlu uygulamanın sona ermesiyle araç sürücüleri de lastiklerini değiştirmeye başladı. Uygulamaya uymayan sürücüler 2 bin 568 lira cezası ödüyordu.

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DEĞİŞİM MESAİSİ BAŞLADI

Zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından lastikçilerde yaz lastiğine dönüş telaşı başladı. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibari ile sona erdi. Ramazan ayı sebebi ile durgunluk yaşayan lastikçilerde hem yaz lastiği yoğunluğu hem de bayram sonrası yoğunluğu başladı.

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Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini belirten servis müdürü Ümit Sel, “Artık zorunlu kış lastiklerini değiştirmeye başladık. Yoğun bir şekilde değişim çalışmalarımız devam ediyor. Lastik alacak vatandaşlar lastiğin etiketlerini kontrol etmeli. Bu şartlarda en çok zorlayan ekonomi oluyor vatandaşlarda fiyatlar çok yüksek olduğu için sorun yaşanabiliyor." dedi.

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"MALİYET VE ETİKET KIYASLAMASI YAPILMASI GEREKİYOR"

Sel şu ifadeleri kullandı:

"Maliyet ve etiket kıyaslaması yapılması gerekiyor. Lastiğin etiketleri önemli, yol tutuşu önemli, ses desibeli önemli bunlara dikkat edip doğru seçim yapılması gerekiyor. Kış lastiği ile yazın devam edilmesi çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü kış lastiği kalın ve yapısı yaz lastiğine göre biraz daha farklı."

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"KIŞ LASTİKLERİN YAZIN FAZLA YAKIT HARCATIYOR"

"Sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybediyor kış lastikleri. Artı fazla yakıt harcatıyor araçlara. Ayrıca gürültüsü, sesi uğultusu çok oluyor. Kış lastiği yazın sürüş keyfini ve konforu bozuyor. Eksisi ise lastik aşınıyor. Kış aylarında da lastiği kullanmak istiyorsanız yazın lastiğin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz”

(İHA)

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Ceza kış lastiği uygulama zorunlu
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