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2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yüksek faturaya çözüm olsun diye...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 13:30
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kırşehir’de soba satışlarında artış yaşandı. Esnaflar 2 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar farklı fiyatlarda sobaların olduğunu belirtti. Vatandaş ise doğal gaz faturalarının yüksek gelme ihtimaline karşılık sobayı alternatif olarak düşündüklerini aktardı.

2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yüksek faturaya çözüm olsun diye...

Geçtiğimiz yıllara oranla soba fiyatlarında çok fazla değişim olmadığını söyleyen satıcılar, özellikle köy bölgelerinde yaşayan insanların sıcaklık oranlarının düşmesiyle birlikte satıcılara yöneldiğini söyledi. Tarihi Uzun Çarşıda çalışan soba satıcıları, insanların doğal gaz yanında soba ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini belirtti.

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2 BİN TL'YE DE VAR, 30 BİN TL'YE DE

Esnaflardan Hamdi Yüksel, soba fiyatlarının 3 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar çıktığını aktardı.

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Yüksel, “Sobalar; 3 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar soba çeşitleri var. Şömineli ve kovalı olmak üzere çeşitler var. İnsanlar, doğal gaz fiyatlarını henüz kestiremedikleri için soba alımlarına rağbet var” dedi.

Halil İbrahim Bıyıklı ise; "Sobaları vatandaşlara uygun şekillerde satıyoruz. Bizde sobalar 2 bin TL’den başlayıp 7-8 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

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"FATURALARIN YÜKSEK GELME DURUMUNA KARŞI ALTERNATİF OLUŞTURUYORUM"

Soba araştırması yapan Cemal İşeri ise, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tedbir almaya çalıştıklarını söyleyerek; "Faturaların yüksek gelme durumuna karşı doğal gaz yanında alternatif oluşturuyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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Doğal gaz faturası doğalgaz faturası fatura
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