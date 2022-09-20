20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası merak edildi. Birçok kişi internette akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 Salı gününğn güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...
20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL indirim geldi.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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