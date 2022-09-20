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20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

20.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirmişti. Peki, 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları son dakika gelişmesi sonrası merak edildi. Birçok kişi internette akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 20 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 Salı gününğn güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

20 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL indirim geldi.

b1

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

b2

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

b3

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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