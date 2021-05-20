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20 Mayıs On numara çekiliş sonuçları belli oldu! On numara bilet sorgulama ekranı

20.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mayıs On numara çekilişi az sonra başlıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 20 Mayıs tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı araştırılıyor. Peki, On Numara bileti nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, On Numara çekilişi sonuç ekranı...

20 Mayıs On numara çekiliş sonuçları belli oldu! On numara bilet sorgulama ekranı

20 Mayıs On numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. On numara çekilişi canlı yayını bu akşam MP Tv üzerinden yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen On numara çekilişi'nde bu haftanın ilk çekilişi merakla bekleniyor. Peki, On Numara bilet nasıl sorgulanır? İşte, 20 Mayıs On numara çekilişi sonuç ekranı...

20 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 20 Mayıs sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

20 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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