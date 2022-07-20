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20 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz güncel altın bilezik fiyatları 20 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 20 Temmuz Çarşamba günü güncel altın bilezik fiyatları...

20 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. 22 ayar altın bilezik fiyatı merak edildi. Peki 20 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

20 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Temmuz Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 904,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 22Temmuz 2022 itibariyle 891,73 TL alış ve 904,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 700,47 TL'den yapan 18 ayar altın ise 704,28 TL alış ve 704,38 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 647,30 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,01 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 537,53 TL alış ve 647,24 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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