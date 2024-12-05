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200 milyon liraya varan gelir elde etti! GSM operatörleri için düğmeye basıldı... Yargıtay'dan önemli karar: 'Hizmet bedeli' ücretine son noktayı koydu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 08:57
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Milyonlarca vatandaş ödemelerini internet üzerinden yaparken 'hizmet bedeli' alan bir şirket hakkında Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar geldi. Yargıtay, GSM devi olan bir firmanın 'hizmet bedeli' almasına haksız kazanç kararını verdi. CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de yaptığı konuşmada konu ile ilgili ayrıntılar verdi.

200 milyon liraya varan gelir elde etti! GSM operatörleri için düğmeye basıldı... Yargıtay'dan önemli karar: 'Hizmet bedeli' ücretine son noktayı koydu

Yargıtay'dan 'hizmet bedeli' için önemli karar! Teknoloji çağında artık milyonlarca kişi faturalarını internet üzerinden kredi kartı ile yapıyor. Hızlı bir şekilde tamamlanan işlemlerden 'hizmet bedeli' almasına ilişkin Yargıtay düğmeye bastı.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Yargıtay'ın kararını açıkladı. Sarıbal, Yargıtay'ın kararı için Yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi" şeklinde konuştu.

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DEV FİRMANIN 200 MİLYON TL'YE VARAN GELİRİ VAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ni verdiği kararın tüketici lehine olduğunun altını çizen Sarıbal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti.

Dava açıldığı dönemde her aboneden 1,5 TL olarak alınan bu ücret, bugün 5 TL’ye ulaşmıştır. Elimizdeki veriler, bu uygulama nedeniyle operatör firmasının aylık 200 milyon TL’ye varan bir gelir elde ettiğini göstermekte. Yargıtay, bu tür hizmet bedellerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Bu karara rağmen milyonlarca abonesinden bu bedeli almaya devam edemez"

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YASAL DÜZENLEME TALEP ETTİ!

GSM operatörlerinin fahiş fiyatlar ile kazanç sağladıklarını belirten Sarıbal, mağdur olan vatandaşlardan alınan ücretlerin iade edilmesi için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini aktararak, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Büyük şirketlerin hukuksuz uygulamaları artık kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın kesilen ücretlerinin iade edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili şirketlerin hesap vermesi ve haksız kazancın mutlaka geri alınması gerektiğini savunuyoruz. Tüketicilerin sesini duyuran Tüketicileri Koruma Derneği’ne ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Anahtar Kelimeler:
GSM operatörü
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