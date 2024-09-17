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2016 yılından önce ehliyet alanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor... Sürücü belgesini yenilemeyenlere cezası var!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.09.2024 10:26
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İçişleri Bakanlığı eski tip sürücü belgesi olanlar için 2022 yılında bitmesi gereken süreyi 2024 yılının sonuna kadar uzatmıştı. Ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar nereden yenileme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ehliyet nereden yenilenir? Nasıl başvuru yapılır? Ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? Ehliyet yenilenmediğinde cezası ne kadar? Ehliyet yenilemek için ne gerekiyor? İşte detaylar...

2016 yılından önce ehliyet alanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor... Sürücü belgesini yenilemeyenlere cezası var!

2024 yılının son çeyreği başladı. 2016 yılından önce ehliyet alan sürücülerin belgeleri eski tip olarak kabul edildiği için vatandaşlar ehliyetlerini yenilemeye başladı. Ehliyetini yenilemeyen sürücülere para cezasının beklediği bu yenilikte vatandaşlar sürücü belgesini yenileme işlemlerini başlattı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtilmişti.

Korona döneminde sürücülerin müracaat edememesinden dolayı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verilmişti.

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PARA CEZASINA ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

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YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

  1. Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
  2. Eski sürücü belgesi
  3. Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
  4. Sürücü belgesi
  5. Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
  6. 2 adet biyometrik fotoğraf
  7. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  8. Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  9. Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.
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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
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