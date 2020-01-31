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2019 yılı dış ticaret rakamları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Aralık ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz aralık ayında ihracat yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 14,7 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 14,9 artışla 19,2 milyar oldu.

2019 yılı dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019'da dış ticaret açığı yüzde 43,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 yılı genelinde dış ticaret açığı ise bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında yüzde 84,6 oldu.

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

2019 yılında ithalatta ilk sırayı Rusya aldı

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Aralık ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 11,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Aralık ayında yüzde 4,3 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,3'tür.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu, Dış ticaret istatistikleri,

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