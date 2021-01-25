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2020'de 99 bin 588 esnaf kepenk kapattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 12:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen yıl en az 99 bin 588 esnafın, meslekten ve sicilden terkin işlemi gerçekleştirerek kepenk kapattığını bildirdi.

2020'de 99 bin 588 esnaf kepenk kapattı

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2020 yılında en az 99 bin 588 esnafın, meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirtti. "Bir başka deyişle 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etmiş oldu." ifadelerini kullanan Ağbaba, geçen yıl toplamda 80 bin 166 esnafın sicil terkini, 19 bin 422 esnafın ise meslek terkin işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

"2019'DA BU RAKAM 114 BİNDİ"

Veli Ağbaba, 2019'da ise bu rakamın 114 bin olduğuna işaret ederek "Yani son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK İSTANBUL'DA ESNAF KAPATTI

Geçtiğimiz yıl iflas ederek kepenk kapatan esnafın en yoğun olduğu beş ilin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"2020'de İstanbul'da 9 bin 587, İzmir'de 6 bin 537, Ankara'da 5 bin 586, Antalya'da 4 bin 735, Bursa'da 3 bin 993 esnaf sicil ve meslek terkinini yaparak kepenk kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dostlarına biraz daha kulak vermesini tavsiye ediyoruz. Sadece dostlarına değil, sarayından çıkıp biraz da esnafın sorunlarını dinlemesini, kira, fatura, vergiler altında esnafın nasıl can çekiştiğini görmesini tavsiye ediyoruz."

(AA)

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