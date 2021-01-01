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2020'de en çok gram altın kazandırdı! İşte 2020'de kazandıran yatırım araçları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2021 15:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı ortaya çıkan panikten dolayı yatırımcılar tercihleriniz değiştirdi. 2020 yılının en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 55.9'u bulan gram altın oldu. Peki 2020'nin kazandıran diğer yatırım araçları neler?

2020'de en çok gram altın kazandırdı! İşte 2020'de kazandıran yatırım araçları!

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan ekonomi paketlerinden dolayı tüm dünya ile birlikte Türkiye'de etkilendi ve zorlu bir 2020 yılı geçirdi. Geçtiğimiz yıl para piyasalarının sert dalgalanmasına neden olan koronavirüs salgınının etkisiyle 6 Kasım'da dolar 8.5876 lira zirvesini gördü. Ardından Merkez Bankası'nın devreye aldığı yüksek faiz politikası ile Türk Lirası kayıplarını geri almayı başardı ve dolar fiyatları 2020 yılını 7.4250 liradan kapattı. Euro ise yılı 9.1170 liradan kapattı.

2020 YILININ YATIRIM ARACI: GRAM ALTIN!

Koronavirüs salgınının etkisiyle riskli varlıklardan uzaklaşan yatırımcılar Türkiye'de altını tercih ederken diğer ülkelerde ise bu durum değişmedi. 2020 yılında ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırarak yatırımcısını sevindirdi. 2020 yılına 290.76 liradan başlayan gram altın 2020 yılını 453.51 liradan tamamladı. 2020 yılında altına yatırım yapan yatırımcıların yıllık kazancı yaklaşık yüzde 55.9'u buldu.

2020'DE BORSA KAZANDIRDI

2020 Mart ayı itibari ile koronavirüs pandemisinden dolayı 819 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul'da geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında ciddi bir artış görüldü. Borsada alımlar artarken, BIST 100 endeksi bu hafta 1.483 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında borsadaki alım yoğunluğunun yaşanması sebebiyle Borsa İstanbul yılı yüzde 26.4 yükselişle tamamlıyor.

YATIRIMCILAR DÖVİZDEN VAZGEÇMEDİ

Merkez Bankası'nın (MB) yüksek faiz politikasından dolayı Türk Lirası değer kazanırken dolar zayıflamaya başladı. Merkez Bankası'nın bu çalışmaları ile döviz hesaplarını bozdurması gereken vatandaşlardan ses çıkmadı. Merkez Bankası 31 Aralık 2020 tarihinde yılın son gününde 25 Aralık işlem haftasına ait istatistikleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2020 başında 194 milyar dolar olan hesaplar, yıl içinde sürekli artış göstermeye devam etti. Ayrıca döviz hesaplarındaki artışa 703 milyon daha eklenerek, toplam döviz rakamı 234.8 milyar dolar oldu. Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 148.3 milyar dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 86.4 milyar dolar oldu.

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