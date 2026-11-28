SPK'nın 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı bülteni yayımlandı. Bültende, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yaptırım kararları öne çıktı.

SPK DUYURDU: TERA'YA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin TERA payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmasını yasakladı. PEKGY pay piyasasında ise Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ'nin kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olarak aynı süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Tera Yatırım Holding AŞ hakkında da PEKGY pay piyasasındaki işlemler kapsamında işlem yasağı kararı alındı.

167 KİŞİYE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU KARARI

SPK, Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 14, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 20, Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 58, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 26 ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 49 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Listelerde bazı kişilerin birden fazla pay piyasasına ilişkin işlemler nedeniyle yer aldığı görüldü.

Kurul ayrıca TERA, PEKGY ve BIGEN pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınan bazı kişilerin sahip oldukları tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

DCT TRADİNG'E 8,8 MİLYON LİRALIK CEZA

Kurul, DCT Trading Dış Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış formu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi nedeniyle 6 kişi ve kuruluşa ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ hakkında ise halka arzdan elde edilen gelirin tamamının kullanılmasına rağmen denetim komitesi tarafından rapor hazırlanarak ilan edilmemesi nedeniyle şirkete ve iki kişiye ayrı ayrı 246 bin 511 lira 47 kuruş idari para cezası verildi.

Akdeniz Yatırım Holding AŞ'ye de bağlı ortaklıklarının konsolide hasılatı içinde önemli paya sahip müşterileriyle olan sözleşme ve satış ilişkilerine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1 milyon 335 bin 730 lira 47 kuruş idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

PARİBU YATIRIM'A FAALİYET İZNİ

SPK bülteninde yeni faaliyet izinlerine ilişkin karar da yer aldı. Buna göre Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin paylar ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemleri kapsayacak şekilde yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı, yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmeti sunmak üzere geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme talebi olumlu karşılandı.

Kurul ayrıca Pergamon Status Dış Ticaret AŞ'nin sermayesinin 7 milyon 425 bin liradan 14 milyon 850 bin liraya, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin ise 23 milyon 850 bin liradan 310 milyon 50 bin liraya bedelsiz artırılmasını onayladı.

Bültende Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ için 1 milyar lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ için 11 milyar lira ve Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ için 400 milyon lira nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanlarına da onay verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır