2020 İBB burs başvuru sonucu öğrenme ekranı... İBB bursu ne kadar? 2020 İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı?

İBB burs başvuruları 15 Eylül itibari ile yapılmaya başlanmıştı. 30 bin öğrenciye burs verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün itibari ile 2020 İBB burs başvuru sonuçlarını erişime açtı. Binlerce aday 2020 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyordu. 2020 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

2020 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi olan burs desteğini almak için öğrenciler, 2020 İBB burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, İBB burs ücreti kaç para araştırılıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı paylaşımda burs başvuru sonuçlarının açıklandığı ve erişime açıldığı aktarıldı. Açıklamada, 10 Kasım Salı günü Genç Üniversiteli İBB sitesi üzerinden erişimin açıldığı belirtildi. Muhtaçlık durumuna göre değerlendirilen İBB burs başvuru sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.

2020 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin öğrenciye verdiği burs ihtiyaç sahibi öğrencileri heyecanlandırdı. 15 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 14 Ekim tarihine kadar devam edecek. İBB bursundan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girdikten sonra başvurularını yapabilecekler. PekiİBB burs ücreti ne kadar?