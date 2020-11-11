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2020 İBB burs başvuru sonucu öğrenme ekranı... İBB bursu ne kadar? 2020 İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 07:44 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi olan burs desteğini almak için öğrenciler, 2020 İBB burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, İBB burs ücreti kaç para araştırılıyordu. Binlerce aday 2020 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekliyordu. 2020 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

2020 İBB burs başvuru sonucu öğrenme ekranı... İBB bursu ne kadar? 2020 İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı?

İBB burs başvuruları 15 Eylül itibari ile yapılmaya başlanmıştı. 30 bin öğrenciye burs verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün itibari ile 2020 İBB burs başvuru sonuçlarını erişime açtı. Binlerce aday 2020 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyordu. 2020 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

2020 İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

2020 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi olan burs desteğini almak için öğrenciler, 2020 İBB burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, İBB burs ücreti kaç para araştırılıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı paylaşımda burs başvuru sonuçlarının açıklandığı ve erişime açıldığı aktarıldı. Açıklamada, 10 Kasım Salı günü Genç Üniversiteli İBB sitesi üzerinden erişimin açıldığı belirtildi. Muhtaçlık durumuna göre değerlendirilen İBB burs başvuru sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.

2020 İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

2020 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin öğrenciye verdiği burs ihtiyaç sahibi öğrencileri heyecanlandırdı. 15 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 14 Ekim tarihine kadar devam edecek. İBB bursundan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girdikten sonra başvurularını yapabilecekler. PekiİBB burs ücreti ne kadar?

İBB BURSU BAŞVURU FORMU

2020 İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; muhtaç olan öğrencilere verilen İBB bursunun ne kadar olacağı araştırılıyor. 30 bin gence verilen İBB bursu için 2020-2021 döneminde yıllık miktar olarak her öğrenciye 3 bin 200 TL belirlendi. İBB bursunu almak için başvuran kişinin ailesinin maddi durumu incelenerek burs verilecek. Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti. İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, İBB bursu için gerekli evrakları araştırıyor...

2020 İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Yıllık öğrenci başına 3 bin 200 TL olacak şekilde verilecek İBB burs başvuru tarihleri 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şu an İBB burs başvuru tarihleri başladı.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

İmamoğlu'nun bu projesinden yararlanmak isteyen, ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler İBB bursu başvuru şartlarını araştırıyor.

İşte İBB bursu başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak ,

** İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

Açık öğretimde okuyanlar,

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

Uzaktan öğretim görenler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

25 yaşından büyükler,

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burs başvurusundan faydalanamaz.

ibb burs başvurusu

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

İBB burs başvurusu için bazı evrakları talep etmektedir. Burs almak isteyen öğrencilerin ailesinin ekonomik durumunu incelemek ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenciye burs vermek için bu evraklar talep edilmektedir.

İBB bursu başvuru için istenen evraklar:

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

  • Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

  • Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

  • Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

İBB BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

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