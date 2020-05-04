2020 Mayıs Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız şu zorlu günlerde farklı g için kredi çekmek gerekebiliyor. Şu dönemde toplu taşımadan uzak durmak isteyenler araba almak için taşıt kredisi faiz oranlarını, başka ihtiyaçları olanlar da tüketici kredisini araştırıyorlar. Özellikle faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar. Peki Mayıs ayı kredi fazi oranları ne durumda. Düşüş var mı yoksa yükseliş mi gerçekleşti.
Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Peki bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirim yaptılar mı? İşte 10 bin TL 60 Ay Vade için güncel oranlar...
Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94
İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0,93
Dijital ihtiyaç kredisi: 1.68
Konut kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.29
İhtiyaç kredisi: 1.03
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: -
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 0,89
Taşıt kredisi: 0.21
İhtiyaç kredisi: 0.89
Standart konut kredisi: 1.28
Taşıt kredisi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.11
Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.74
Tüketici kredisi: 1.16
Taşıt kredisi: 1.09
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut Kredisi: 0,89
Tüketici kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.21
İhtiyaç kredisi: 1.00
Konut Kredisi: 0,89
Konut kredisi: 1.49
Konut Kredisi: 1,01
Taşıt kredisi: 0.91
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