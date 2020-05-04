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2020 Mayıs Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Ev, taşıt almak veya başka ihtiyaçları gidermek için kredi çekecekler olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Peki koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik ortam faiz oranlarını nasıl etkiliyor. Özellikle faiz oranlarında düşüş var mı merak ediliyor. İşte 2020 Mayıs ayı faiz oranları...

2020 Mayıs Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız şu zorlu günlerde farklı g için kredi çekmek gerekebiliyor. Şu dönemde toplu taşımadan uzak durmak isteyenler araba almak için taşıt kredisi faiz oranlarını, başka ihtiyaçları olanlar da tüketici kredisini araştırıyorlar. Özellikle faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar. Peki Mayıs ayı kredi fazi oranları ne durumda. Düşüş var mı yoksa yükseliş mi gerçekleşti.

2020 MAYIS GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Peki bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirim yaptılar mı? İşte 10 bin TL 60 Ay Vade için güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0,93

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.68
Konut kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.29

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.03
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: -

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 0,89
Taşıt kredisi: 0.21

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
Standart konut kredisi: 1.28
Taşıt kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.11
Konut kredisi: 0.99

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.74
Tüketici kredisi: 1.16
Taşıt kredisi: 1.09

ING FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut Kredisi: 0,89
Tüketici kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 1.21

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.00
Konut Kredisi: 0,89

ICBC TURKEY FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.49
Konut Kredisi: 1,01
Taşıt kredisi: 0.91

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