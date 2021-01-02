FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2021 15:46 | Son Güncelleme

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Açıklanan asgari ücretin ardından vatandaşlar tarafından AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Son olarak 2021 asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Peki, 2021 AGİ belli oldu mu? İşte bekar, evli, eşi çalışan ve eşi çalışmayan vatandaşlar için 2021 AGİ ücretleri

2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sona erdi ve 2021 asgari ücret miktarı miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar bir yandan da AGİ 2021 ile ilgili araştırmalar da başladı. Şimdi vatandaşlar 2021 AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 AGİ tablosu belli oldu mu? İşte 2021 AGİ ücretleri ve 2021 AGİ tahmini ile ilgili detaylar...

AGİ NEDİR?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor. Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor. Bazı vatandaşlar bu indirimden faydalanamıyor.

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahipleri tarafından ücretle çalıştırılan inşaat işçileri ve gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmadığı için Danıştay’ın müspet mütalaası ile Maliye Bakanlığı tarafından bu kapsama alınanlar yararlanmıyor. Bunların yanı sıra ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ve başka bir kanun hükmü uyarınca ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan vatandaşlar yararlanmıyor.

Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yatacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yatacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?

2021 AGİ BELLİ OLDU MU?

AGİ 2021 zammı asgari ücret oranının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2021 yılında asgari ücret zammı yüzde 21,56 oranında verildi.

Daha önce yapılan zamda bekar AGİ tutarı 220,73 TL olmuştu. Evli eşi çalışmayan AGİ tutarı ise 264,87 TL idi. Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ tutarı ise 297.98 TL olarak belirlenmişti. Tutarlar, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 331,09 TL, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için 375,23 TL olmuştu.

AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı. AGİ bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor.

2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek.

Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu şu şekilde:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
İşte bankaların çalışma saatleriİşte bankaların çalışma saatleri
İşte güncel banka çalışma saatleriİşte güncel banka çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu
Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı
Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor mu?
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aralık'ta en çok taze fasulyenin fiyatı arttı
Aralık'ta en çok onun fiyatı arttı
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zammı için gözler 4 Ocak'a çevrildi!
Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2021 ehliyet harcı ne kadar? Pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu 2020 devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.