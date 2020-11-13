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2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili aşağı ve yukarı yönlü hareketler, hem altın ihtiyacı olan vatandaşların hem de altın yatırımcılarının altın ne kadar olacak sorusunu sormasına neden oluyor. Bu nedenle herkes tarafından altın tahmini ve yorumları merak ediliyor. Son olarak ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs 2021 altın fiyatları konusunda bir tahminde bulundu. Peki, altın ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne kadar olur?

2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, spot altın fiyatları için 2300 dolar hedefini koruyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının gelecek birkaç ay yatay seyrin ardından ons altında dolarda gerilemeye karşı hedge alımları ile yükselişin süreceğini öngördü.

Değerlendirmede, “2021 yılında para arzında artış hikayesi yakın vadeli faiz oranlarını, her ne kadar uzun vadelilerde daha fazla düşüşte zorlanma olsa da, daha aşağı çekerek altın için destekleyici olur” ifadeleri kullanıldı. Altının yakın vadeli faizlere karşı daha hassas hareket ettiği vurgulandı.

Buna ek olarak büyük gelişen piyasalarda tüketici talebinin arttığı işaretleri bulunduğunun altını çizen kuruluş, bu trendin gelecek yıl da devam edeceğini öngördü. 12 aylık altın hedefinin 2300 dolar olarak sürdüğünü belirtti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GOLDMAN SACHS YA MERKEZ BANKAMIZ, NE DERLERSE O OLUR. ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİ DÜŞÜNDÜKLERİ YOK.VARSA YOKSA YABANCI KAZANSIN. FAİZLER 4.75 VE YUKARI OLSUN EMİRLERİ DE VAR. FAİZ İSTEDİKLERİ GİBİ OLSUN Kİ BORSADAN KAZANSINLAR. BİZİM İÇİMİZDEKİ TÜRK GÖRÜNÜMLÜ EKONOMİ UZMANLARI DA YABANCI AĞZIYLA KONUŞUYORLAR.YABANCI YATIRIMCI GELMESİ İÇİN FAİZLERİN ARTMASI ŞARTMIŞ.YAHU BORSAYA GİRİNCE SICAK PARA OLUYOR. FABRİKA AÇARSAN YATIRIM OLUR. KİMİ KANDIRIYORSUNUZ.FAİZ ARTIRILMASI VAR OLAN ENFLASYONU DAHA DA YÜKSELTECEK. YANİ MİLLET ÇOK FAKİRLEŞECEK DEMEKTİR.İNŞALLAH REİSİMİZ SÖZÜNÜ YEMEZ.FAİZİ ARTIRMAZ.
Bizim millet de altın satmak için kuyumcularda kuyruğa giriyor :)
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