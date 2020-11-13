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4 uzmandan altın fiyat beklentisi... Aşıdan sonra altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının her geçen gün dikey mi yoksa düşey mi gideceğini tahmin etmek zorlaşıyor. Küresel piyasalardan dolayı "altın ne zaman alınır" karıştıran yatırımcılar, altın almanın kar sağlayıp sağlamayacağını çözmeye çalışıyor. Altına yatırım yapan yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini araştırırken dört farklı uzmanın altın yorumunu haberimizde derledik. İşte dört farklı uzmanların altın tahminleri ve altın grafiği...

4 uzmandan altın fiyat beklentisi... Aşıdan sonra altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

Altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketlilikten dolayı sürdürmeyi devam ettirirken, fiyatlara etki eden olaylar henüz netleşmedi. Aşı haberlerinin yapılmasından etkilenen piyasalarda, ABD seçim sürecinde yaşananlar ve ABD koronavirüs teşvik kaynaklarının etkisi hala devam ediyor. Bu riskli süreçte, altın almak kar sağlar mı, ne zaman altın alınır vatandaşların en çok cevap aradığı sorular oldu. Hafta başına rekorlar kırarak başlayan altın son üç ayın an düşük seviyesini görürken haftanın sonlarında yatay seyrederek toparlanmayı sürdürdü. Altın fiyatları haftanın son iş gününde ons fiyatını 1885 civarinda tutarak yatay seyrine devam etti. Altın fiyatları ne olacak araştıran vatandaşlar için dört farklı uzmanın altın yorumunu derledik. İşte uzmanların altın beklentisi...

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

NE ZAMAN ALTIN ALINIR, ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NEDİR?

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatları düşer mi araştıran vatandaşların merakını giderecek açıklamalar yaptı. Özer açıklamasında ABD ve Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayısına dikkat çekerek, risk unsurlarının devam ettiğine değindi ve altın fiyatlarının 1845 dolar seviyesinde tuttuğunu ifade etti. Altın ne zaman alınır, altın uzun vadede kar sağlar mı araştırmasına yönelen yatırımcılar için Özer'in açıklamasında, "1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi hainde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir." ifadelerini kullandı. Özer, tahmini gram altın yorumu için ise gram altın yatırımcılarına 19 Kasım'ı işaret etti. Altın almak için doğru zaman nedir araştırmasını yapan vatandaşlara, 19 Kasım'da gerçekleşecek Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisini beklemelerini önerdi.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

AŞININ BULUNMASI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer'in açıklamasına şöyle devam etti; "Ons altın dar bantta sıkıştı. Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelsede piyasa şu an Avrupa ve ABD’de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla ons altın aşı haberi ile 1951 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çekilse de salgının yarattığı hasar belirsizlik ve risk unsurlarını tetikliyor. Bu da ons altını 1845 dolar üzerinde tutuyor.

Ons altın yatırımcıları 1845 dolar desteği aşağı yönde kırılırsa stop loss çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. 1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi hainde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

NE ZAMAN GRAM ALTIN ALINIR?

Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar/TL’de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor. 19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar/TL’deki düşüşler hızlanabilir. Bu noktada önümüzdeki günlerde gram altında 440 – 430 TL bandına doğru aşağı yönlü eğilim oluşabilir. Alım için kararsız kalan yatırımcıların 19 Kasım faiz kararını beklemeleri iyi olabilir." dedi.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

ALTIN GRAFİĞİ: ALTIN KISA VADEDE KAR SAĞLAR!

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk Twitter hesabından paylaştığı altın grafik yorumunda altın grafiği araştıran yatırımcılara destek oldu. Baştürk açıklamasında altın kısa vadede kar sağlar mı sorusuna cevap vermiş oldu.

"Düşüşler biraz zayıfladı ki normaldir. 450 TL civarı ilk nefes yeri olarak izlenebilir." şeklinde değerlendirirken; ons altın için ise "Bu hafta yatay kaldı... Kritik eşikler yukarıda 1890, aşağıda 1861'dir... İki yönlü de kısa vadede güzel fırsatlar veriyor..." dedi.

İşte Baştürk'ün Twitter hesabından paylaştığı altın grafik yorumu;

ALTIN UZUN VADEDE KAR SAĞLAR MI? AŞI ALTINI NASIL ETKİLER?

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın uzun vadede kar sağlar mı sorusuna cevap olarak, altın için kısa vadeli hedeflere takılmaması gereken vatandaşlara uzun vadede sağlam adım olacağı görüşünü bildirdi. Koronavirüs aşısı haberlerini değerlendiren Özsoy, aşının bulunması altın fiyatlarını düşürür mü merak eden yatırımcılara da cevap vermiş oldu. Gram altın fiyatları için en düşük noktanın 455 lira olduğunu açıklayan Özsoy, aşı haberleri altın fiyatlarını nasıl etkiliyor sorusuna da yorum yapmış oldu. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy açıklamasına şöyle devam etti;

"Kovid-19 aşı denemelerinin yüzde 90 oranında sonuç verdiğine dair gelen haberler doğrultusunda ons altın fiyatı sert bir düşüşle 1.860 dolar seviyelerine kadar gerildikten sonra şu anda 1.874-1.882 dolar bant aralığında bir hareket sergilemeye başladı. Dolar endeksinin de son birkaç gündür yüksek oynaklığı nedeniyle ons altın fiyatları şu anda yön bulmakta zorlanıyor.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Geri çekilmelerde önemli destek seviyesi 1.850 dolar. Eğer bunun altına inerse, fiyat gerilemesi 1.750 dolarlara kadar gerileyebilir. Diğer yandan özellikle yerli yatırımcıların şu anda en çok merak ettiği soru gram altında yaşanan bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönünde.

Ons altın fiyatlarının 1.850 dolar üzerinde kaldığı müddetçe gram altın fiyatının 455TL altına inmesini pek öngörmüyoruz çünkü dolar/TL kuru da şu anda belirli bir seviyede oturmuş vaziyette görülüyor." dedi.

19 KASIM'DAN SONRA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapacağı faiz artışı toplantısından sonra altın fiyatları artar mı araştırılıyordu. Özsoy, 19 Kasım'dan sonra altın fiyatları ne olacak yorumunu şöyle yaptı; "Merkez Bankası’ndan 19 Kasım tarihinde bir faiz artışı gelmesi durumunda dahi dolar/TL kurunda yaşanabilecek geri çekilmeler belirli bir dönem sonra muhtemelen yeniden bugünkü seviyelerde stabil bir kur hareketi görmeye devam edebiliriz.

Yatırımcılar bugünkü seviyelerden yapacakları gram altın alımları ile önümüzdeki dönemde yeniden riskli varlıklardan kaçış olabilme ihtimaline dair kendilerini güvenceye almış olacaklardır diye düşünüyoruz. Kısa vadeli kayıplara takılmadan uzun vadeli kazançları hedeflemek bu doğrultuda sağlam adımlar olacaktır." dedi.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, aşı sonrası altın fiyatları ne olacak sorusuna yorum yaptı. Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi araştıran yatırımcılar, Bal'ın yorumlarını takip etti. Onurcan Bal, aşı haberlerinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, altının ons fiyatını düşürdüğünü belirtti. Bal aşının etkilediği piyasalar için yaptığı açıklamasında;

"Pazartesi günü geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediğinin tespit edildiğine ilişkin haber akışı küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağlarken, bu haber akışı sonrasında ons altında sert satışlar etkili oldu. Kasım ayı içerisinde toparlanmanın etkili olduğu ve hafta başında 1965 dolar seviyelerinden işlem gören ons altının aşı haberi sonrasında 1860 dolar seviyesine kadar gerileme kaydettiği görüldü." dedi.

HERKES AŞI OLUNCAYA KADAR ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Herkes aşılanıncaya kadar altın fiyatları ne olacak araştırılırken Bal yaptığı yorumda, herkesin aşı olmasının çok uzun zaman alacağını belirterek, içinde bulunduğumuz durumun pandemi şartları altında devam edeceğini beklediğini bildirdi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal açıklamasına; Aşı kaynaklı ilk fiyatlamaların ardından ons altındaki satışların durulduğu ve hafta içerisinde daha yatay bir seyrin etkili olduğu görülüyor. Aşı kaynaklı haber akışları önemini korumaya devam ederken, aşı onayının alınması risk iştahını destekleyebilir. Ancak onay alınmasının ardından aşının seri üretime geçmesi ve dünya nüfusunda anlamlı aşılanma oranlarının yakalanması uzun bir zaman alacaktır. O nedenle içinde bulunduğumuz dönemi ve özellikle kış aylarını pandemi koşulları altında geçirmeye devam edeceğimizi göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

"ABD SEÇİMLERİ KÜRESEL PİYASALARDA ETKİLİ"

Aşı kaynaklı haber akışlarının yanında salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tüm dünyada vaka sayılarında ciddi artış devam ederken, salgın kaynaklı endişelerin artış kaydetmesi ve tedbirlerin sıkılaşması ekonomik toparlanma üzerinde baskı oluşturabilecektir. Vaka sayılarındaki artışın sürmesi, karantinaların genele yayılması ve ekonomik toparlanmanın hız kesmesi durumunda risk iştahının zayıflama kaydettiği ve bu durumun ons altını desteklediği de görülebilir. Ayrıca ABD’deki seçimi Biden’ın kazandığı açıklanırken, bu tarafta itiraz süreçleri izlenmeye devam ediliyor." dedi.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

"ONS ALTIN 1780 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR"

Bal açıklamasında ons altının seyrini yorumlarken, ons altın fiyatlarının 1780 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini açıkladı. Bu süreçte altına yatırım yapılır mı, altın al sat yapılır mı araştıran yatırımcılara Bal'ın yaptığı açıklamanın tamamını paylaşıyoruz;

"Son olarak ise mevcut durumda teşvik görüşmelerini sonlandığı haber akışı bu sabah takip edilirken, ABD cephesinde teşvik paketine ilişkin süreç de yakından takip edilecektir. Kısa vadede aşı kaynaklı gelişmeler ile salgın kaynaklı endişeler ve bu endişelerin ekonomilere yansımaları ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Bununla birlikte içerisinde bulunduğumuz düşük faiz – bol likidite ortamı uzun vadede ons altın fiyatlarını destekleyici tarafta kalmaya devam edecektir. Ons altında 1875 dolar üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 50 günlük üssel ortalama (1900 dolar) ilk önemli direnç seviyesi olacaktır. Kısa vadede tekrar alımların güç kazanabilmesi için teknik olarak 1900 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durumda 1933 - 1950 – 1965 dolar ve 2006 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise aşı haberi sonrasında test edilen 1860 dolar seviyesi ilk güçlü destek noktasıdır. 1860 dolar altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1840 – 1795 dolar ve 1780 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Kasım ayı içerisinde Dolar/TL kurunda yaşanan güçlü yükselişlerin etkisiyle tarihi zirvelerin yenilendiği ve güçlü yükselişlerin yaşandığı gram altında 9 Kasım haftasında sert düşüşler görüldü. Pazartesi günü aşı haberinin ons altında sert bir düzeltmeye neden olması gram altın fiyatlarını da baskılayan bir durum oldu. Ancak asıl neden bu hafta içerisinde Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşler olarak karşımıza çıkıyor.

Altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

Hafta başında TCMB’nin yeni başkanı Naci Ağbal’ın fiyat istikrarı için tüm araçların kullanılacağı ve iletişimin güçlendirileceği mesajı ile hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında ekonomide yeni dönem vurguları ve TCMB Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanının her adımda yanında olacağına yönelik söylemi Türk Lirasında güçlü değer kazanımlarını beraberinde getirdi. 19 Kasım’daki PPK toplantısında TCMB’den güçlü bir faiz artırımı geleceğine dair güç kazanan beklentiler TL’yi desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak gram altının 540 TL’li seviyelerden 460 TL seviyelerine kadar geri çekildiği görülüyor.

Ons altın ve kur cephesindeki fiyatlamalar gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. TCMB’nin faiz kararı TL varlıkların seyri üzerinde önem taşımaktadır. Kur cephesindeki düşüşlerin devam etmesi durumunda gram altında 451 – 441 TL ve 433 TL seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 433 TL altında 400 TL sınırına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının görülmesi durumunda ise 469 – 480 – 496 TL ve 510 TL seviyeleri direnç konumundadır. Kur veya gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların son günlerde artan volatilite ve sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olması faydalı olacaktır.

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