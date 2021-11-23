2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuç ekranı...

KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. 10 Kasım 2021 tarihine dek tamamlanmış olan KYK burs ve kredi sonuçları hakkında Bakan Kasapoğlu açıklamada bulundu. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili gelişmeler araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve kredi başvuruları Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Öğrenciler başvurularını 10 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamladılar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’dan konu hakkında açıklama geldi.

"EN KISA SÜREDE BU SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ şeklinde konuştu.

Fakat KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları 2020 senesinde 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım 2021 Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.



