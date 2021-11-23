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2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

23.11.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvuru işlemleri sonrası burs sonuçları merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan VGM burs başvuruları Ekim - Kasım aylarında tamamlandı. Peki 2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

2021 yılı VGM burs başvuru işlemleri sonrası burs sonuçları araştırılıyor. VGM burs başvuruları geçtiğimiz günlerde Ekim - Kasım aylarında tamamlanmıştı. Peki 2021 VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan VGM burs başvuruları Ekim - Kasım aylarında sonlandı. VGM burs sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Sonuçların tarihi merak ediliyor ancak bir tarih duyurusu henüz bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim döneminde eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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