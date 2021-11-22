2022 Asgari ücret maaş zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılı asgari ücret maaş zammının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki sene yapılacak olan zam oranlarını belirlemek için yakın süreçte toplanacak. İşte yapılacak zammın detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı için 15 kişilik komisyon her sene Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen sene toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantıların bu sene Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantılar sonlandığında asgari ücret zam oranı kesinlik kazanacak. Toplantı tarihlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma Bakanı önceki gün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyleyerek şöyle konuştu: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hemfikirim."

'İDEAL ÇÖZÜM VERGİNİN AZALTILMASI'

Bakan, "İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.



