FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

17.12.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) tarafından verilen burslara başvuru yapmıştı. 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında tamamlanan İBB burs başvurularının sonuçları merak ediliyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı ? Sonuçlar nereden kontrol edilir? İşte detaylar...

2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere bu yıl 4 bin 500 TL burs desteği sağlanıyor. İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı burs sonuçlarının açıklanmasında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır? Belediye bursunun merak edilen detayları haberimizde...

ibb

Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri de İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili henüz net bir tarih bilinmemekte. Yapılmış resmi bir haber olmamasına rağmen Aralık ayı sonuna doğru açıklanacağı tahmin ediliyor.

ibb

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği İBB burs başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli bilgilendirmeler haberimizde olacaktır.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI

İBB burs başvuru sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...
Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...
Anahtar Kelimeler:
ibb burs başvuru sonuçları ibb burs başvurusu ibb burs ne zaman yatacak

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler

Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler

Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...

Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...

EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar…

EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar…

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'

Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.