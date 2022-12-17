2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere bu yıl 4 bin 500 TL burs desteği sağlanıyor. İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı burs sonuçlarının açıklanmasında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır? Belediye bursunun merak edilen detayları haberimizde...

Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri de İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İBB burs başvuru sonuçları ile ilgili henüz net bir tarih bilinmemekte. Yapılmış resmi bir haber olmamasına rağmen Aralık ayı sonuna doğru açıklanacağı tahmin ediliyor.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği İBB burs başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli bilgilendirmeler haberimizde olacaktır.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI

İBB burs başvuru sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/



