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2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de duyuruldu! İşte ilave tediye ödemesi tarihleri...

19.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin yeni sayısında kamu işçilerine ek ödeme tarihleri yayımlandı. Gelişme sonrası vatandaşlar ilave tediye ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki 2022 yılı ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte kamu işçilerine ilave tediye ödemesi tarihleri...

2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de duyuruldu! İşte ilave tediye ödemesi tarihleri...

Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediye ödemelerinin süreleri belirlendi. Peki ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

2022 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Açıklanan karara göre, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak 2022'de, diğer yarısı ise 29 Nisan 2022 tarihinde ödenecek.

Ayrıca söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2022 tarihinde verilecek.

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İlave tediye işçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanmakta. Bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi de belirleniyor. Kesintilerin ardından ortaya çıkan rakam ise işçinin hesabına yatırılıyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

İlave tediye; genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmadan her sene için bir aylık tutarında devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğidir.


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resmi gazete
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