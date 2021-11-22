2022 Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar merakla takip ediliyor. Gözler Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Aralık gününe çevrildi. İşte memur ve emekli zammı ayrıntıları...

2022 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Daha önce memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı Ağustos ayında açıklanmıştı. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış gerçekleşmişti.

Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ek olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 TL'lik de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Aynı zamanda memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara ilave edilmişti.

2019 yılındaki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmişti ve toplamda zam yüzde 8.45 olmuştu.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışları ile ilgili tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 seneleri maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini ifade etti.



