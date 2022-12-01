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2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi? Yüzde kaç zam yapılacak?

01.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Heyecanla beklenen 2023 asgari ücret zammı için görüşmeler bugün başlıyor. 2023 asgari ücretle ilgili 8 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar farklı rakamlar gündeme geliyor. Peki, 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi? Yüzde kaç zam yapılacak? İşte son dakika açıklamaları...

2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi? Yüzde kaç zam yapılacak?

2023 asgari ücret zammına dair son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zam pazarlığı bugün itibari ile başlıyor. Bugün 14.00'da işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği toplantı gerçekleşecek. Ancak kritik toplantı
öncesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte 2023 asgari ücret zammına dair tüm merak edilenler...

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ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Ancak kritik toplantı öncesinde AK Partili Kurutlmuş önemli açıklamalar yaptı. AK Partili Kurutlmuş'un açıklamaları şöyle;

"Bir rakam söyleyemem ancak asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. İlk toplantı bugün yapılacak. Herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek ve Türkiye ekonomisinin genel dengeleri çerçevesinde makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır.

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''TATMİN EDİCİ BİR ZAM ORANI AÇIKLANACAK''

Özellikle son dönemde içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü şartların, vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için bu asgari ücrette de vatandaşımızın 'iyi oldu' diyeceği, tatmin edici bir zam oranı açıklanacağını ümit ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki ana fikri vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek. "

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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