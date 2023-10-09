2023 Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li Claudia Goldin'in oldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadın emeğinin rolü üzerine çalışan ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin, Harvard Üniversitesinde ekonomi tarihi ve emek ekonomisi üzerine çalışıyor.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Ödülün sahibi olan Goldin, büyük bir para da kazandı. Goldin, 11 milyon İsveç krono yani 1 milyon dolar ödül alacak.

ÖDÜLÜ KAZANAN 3. BİLİM İNSANI

Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, 3. kez kazanan bilim insanı oldu. Daha önce 2009'da Elinor Ostrom ve 2019'da Esther Duflo bu ödülü alan kadın bilim insanları arasında yer alıyordu.

GEÇEN YIL DA ABD'Lİ 3 İSİM KAZANMIŞTI

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

