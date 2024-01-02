2024 MEMUR ZAMMI | Yüzde 40-45-50 seçenekleri masada! Gözler enflasyon verisinde... Tablo üstünde yeni yıldaki zamlı maaşları tek tek hesapladı

Memur zammı için artık geri sayım başladı. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zammın ardından memur ve memur emeklileri 2024 maaş zammı için adeta nefesini tuttu. Yeni yıl maaşlarını merak edenler "2024 memur maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yeni yılda kaç TL olacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne?" sorularına yant arıyor. Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri sonrası 2023 yılık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle 2024 mmeur zammı da belli olacak. Kulislerde 2024 memur zammı için yüzde 50 oranı öne çıkarken en düşük memur ve emekli maaşı da hesaplanmaya başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, 2024 memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi, tablo üstünde yeni maaşları tek tek hesapladı. İşte tüm detaylar...

Bayram TV24'te katıldığı yayında hazırladığı tablo üzerinde zam oranlarına ilişkin beklentileri anlattı.

Bayram, "Asgari ücrete yapılacak zam herhangi bir duruma tabi değil. Ama memur, memur emeklisi, SSK- Bağkur emeklisinin tabi, yani belli bir regülasyonu var. SSK, Bağkur emeklisinin enflasyon oranı kadarlık bir farkı var. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı. Şöyle açıklayayım. 2023'ün son 6 ayının 5 ayı belli oldu, aralık ayı daha belli olmadı. Şu ana kadar aralık hariç yüzde 33,65'lik bir kümülatif bir enflasyon farkımız var. Aralık ayının yüzde 3.20'lik seviyesinde bir enflasyon oranu açıklandıktan sonra bunun yaklaşık yüzde 38 civarında olması bekleniyor

O da ne SSK, Bağkur emeklisinin hak ettiği tutar bu yüzde 38. Ancak memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı alıyor. O da nereden kaynaklanıyor? Geçen haziranın toplu sözleşme zammı farkı yüzde 6 idi. Ocak 2024'te yüzde 15 olacak. Aradaki 9 puanlık fark eklenince yüzde 47-48'lere seviyesine gelecek tabii ama aralık ayı ayının enflasyonu 3 Ocak itibariyle açıklanacak." diye konuştu.

"BEKLENTİ YÜZDE 50"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

Ondan sonra daha net bir oran verebiliriz. Burada sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da yüzde 50'ye yakın bir artışın hem memurlar hem memur emeklisine yapılacağını söylemişti. Bir önceki dönemde de yüzde 25'lik bir artış oldu hem SSK, Bağkur emeklisine hem memur ve memur emeklisine. Normalde memur emeklisi yüzde 19.65 hak kazanmıştı. SSK- Bağkur emeklisi 17.7 bir hak kazanmıştı. Ancak her iki gruba da aynı oranda zam yapıldı. O yüzden memura ve memur emeklisine yüzde 50'lik bir zam yapılacaksa SSK, Bağkur emeklisine yüzde 50'lik bir zam farkı bekliyoruz.

İŞTE OLASI SENARYOLAR

En düşük emekli memur maaşı 9 bin 876 TL şu anda. Yüzde 40 olursa 13 bin 287 lira, yüzde 45 olursa 14 bin 321 lira, yüzde 50 olursa 14 bin 814 lira olur. Ki en yüksek bizim buradaki tahmin aralığımız bu.

En düşük esnaf, Bağkur maaşı şu anda 6 bin 818 lira. Yüzde 40 olursa 9 bin 545 lira, yüzde 45 olursa 9 bin 885 , yüzde 50 olursa 10 bin 226 lira. Bunlar kök maaş üzerinden yapılan hesaplama. Şu anda bunu alıyorlar kök maaşı bu. Oransal üzerinden yansıtıyoruz.

SSK 200 öncesi 7616 TL alıyor şu anda. Yüzde 40 olursa 10 bin 660 TL, yüzde 11 bin 44 lira, yüzde 50 olursa 10 bin 424 lira olacak. SSK 2000 sonrası 4723 TL, Bağkur Tarım da 5 bin 420 TL 7500 TL'ye tamamlanıyor. Yüzde 50 artış olursa 8 bin 130 lira olacak. Peki bu en düşük emekli maaşına ne kadar bağlantılı derseniz burada en düşük emekli maaşına kadar tamamlanacak. Şu anda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Yüzde 50'lik bir SSK-Bağkur emeklisine artış bekliyoruz. Tahminen bu artış da buraya yansıtılır. 11 bin 250 lira olur. Ancak kök maaş mı işte oransal zam mı derseniz kök maaş buraya yansıtılmıyor.Kişinin 6 bin lira ve altındaysa kök maaşı yüzde 25'lik bir artış geçen dönemde yansıtılmadı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KÖK MAAŞA YANSITILIRSA... "

Eğer en düşük emekli maaşı kök maaş yansıtılırsa bundan sonraki oransal zamlardan emeklilerimiz maksimum seviyede faydalanabilir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ NE KADARA ÇIKACAK?

Şu anda 22 bin lira seviyesinde. Yüzde 50'lik bir artışla 33 binler seviyesine gelecek. Şu anda Memur (Lisans 9/1) 22 bin 925 lira maaş alıyor, yüzde 50 zam olması durumda 34 bin 388 olacak. Öğretmen (1/4) şu anda 26 bin 630 lira alıyor, yüzde 50 zam olursa 39 bin 945 lira alacak. Polis memuru (8/1) 29 bin 512 lira alıyor, yüzde 50 zam olması durumunda 44 bin 628 lira alacak. Hemşire (5/1 26 bin 427 lira alıyor, yüzde 50 zam durumunda 39 bin 640 liraya çıkmasını bekliyoruz."

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2023 enflasyon rakamını 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak.







